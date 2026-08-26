ANSES y el pago de hasta $500.000 confirmado para un grupo de beneficiarios
Los requisitos para acceder a un importante monto el próximo mes, los topes de ingresos vigentes y el plazo límite para solicitarlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga este mes $525.682, por única vez, a un grupo reducido de beneficiarios, a través de una importante prestación.
Se trata de la Asignación por Adopción, una de las prestaciones que forman parte de las Asignaciones de Pago Único (APU). Está destinada a quienes concretaron legalmente la adopción de un niño, niña o adolescente y cumplen con los requisitos establecidos.
A quiénes les corresponde la Asignación por Adopción
El cobro de esta asignación no es exclusivo para un solo sector, sino que abarca a diversos grupos de trabajadores y beneficiarios, siempre que se encuentren dentro de los límites de ingresos permitidos:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Personas que reciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Trabajadores temporarios y rurales.
- Personas que cobran la Prestación por Desempleo.
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
- Personas que reciben o recibieron la AUH, AUH por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, siempre que cumplan las condiciones establecidas.
Requisitos para cobrar los $525.682
Para acceder al pago, se deben cumplir determinadas condiciones. En el caso de la adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y hasta 2 años después de la fecha de la sentencia de adopción.
Además, quienes reciben o recibieron AUH, AUH por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo deben haber tenido derecho a cobrar alguna de estas prestaciones durante el mes en que se produjo el nacimiento o la adopción.
Otro requisito está relacionado con los ingresos. Tanto los ingresos individuales como los del grupo familiar deben encontrarse dentro de los topes vigentes al momento correspondiente.
Según la última actualización de ANSES, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $6.184.406. Este límite es importante porque se actualiza mensualmente y se toma el valor vigente al momento del nacimiento o de la sentencia de adopción.
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