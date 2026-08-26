ANSES y el pago de hasta $500.000 confirmado para un grupo de beneficiarios.

Otro requisito está relacionado con los ingresos. Tanto los ingresos individuales como los del grupo familiar deben encontrarse dentro de los topes vigentes al momento correspondiente.

Según la última actualización de ANSES, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $6.184.406. Este límite es importante porque se actualiza mensualmente y se toma el valor vigente al momento del nacimiento o de la sentencia de adopción.