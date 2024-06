Está en duda el bono extra de ANSES de $70 mil de julio

Milei Caputo.jpg Luis Caputo y Javier Milei

De cara al pago de las jubilaciones de julio próximo, Milei puso en duda el pago del bono de 70 mil pesos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) venía liquidando todos los meses junto con las jubilaciones para mejorar los haberes.

"Depende de los números fiscales. No le vamos a dar a la gente lo que no hay", afirmó Milei preparando así un nuevo golpe al bolsillo de los jubilados.

Desde el gobierno anterior la Anses viene entregando un bono para mejorar los ingresos de los jubilados. En los últimos cuatro meses fue de 70 mil y el bono se fue reduciendo en términos reales al ir quedándose mes a mes atrás de la inflación.

jubilados y pensionados.jpg

“El bono tiene una característica que es discrecional, y nosotros tenemos que ser serios. Solamente van a haber bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales", insistió Milei en diálogo con LN+. Y explicó: "Depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañarle a la gente, no vamos a mentirles dándole cosas que no hay".

Aumento para jubilados en julio

Lo que sí está confirmado es el aumento por movilidad del 4,2% que se entregará a todos los beneficiarios e impactará también en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF).

Con la nueva fórmula de movilidad, los jubilados y pensionados tendrán aumentos mensuales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, pero con dos meses de rezago.

anses jubilados

En este sentido, en julio los jubilados y pensionados recibirán un aumento de 4,2% por el dato de inflación de mayo. De esta forma, las jubilaciones mínimas pasarán de 206.931 pesos a 215.622 pesos, mientras las máximas alcanzarán 1.450.533,33 pesos.

En caso de que el Gobierno pague finalmente un bono en julio, y si no ajusta por inflación el monto tal como no lo hizo el mes anterior, un jubilado de la mínima cobraría algo más de 285 mil pesos.

Jubilados: calendario de pagos de julio

Fecha de cobro de jubilados que cobran la mínima

Documentos terminados en 0: 8 de julio de 2024.

Documentos terminados en 1: 10 de julio de 2024.

Documentos terminados en 2: 11 de julio de 2024.

Documentos terminados en 3: 12 de julio de 2024.

Documentos terminados en 4: 15 de julio de 2024.

Documentos terminados en 5: 16 de julio de 2024.

Documentos terminados en 6: 17 de julio de 2024.

Documentos terminados en 7: 18 de julio de 2024.

Documentos terminados en 8: 19 de julio de 2024.

Documentos terminados en 9: 22 de julio de 2024.

Fecha de cobro de jubilados que cobran más de la mínima

Documentos terminados en 0 y 1: 23 de julio de 2024.

Documentos terminados en 2 y 3: 24 de julio de 2024.

Documentos terminados en 4 y 5: 25 de julio de 2024.

Documentos terminados en 6 y 7: 26 de julio de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de julio de 2024.