Antares cierra locales emblemáticos por caída de ventas y aumento de alquileres y servicios
La crisis golpea a la industria: caída del consumo, suba de costos y ajuste en compañías líderes generan cierres y recortes de personal en distintos puntos del país.
La reconocida cadena de cerveza artesanal Antares atraviesa un momento crítico y confirmó el cierre de varios de sus locales más emblemáticos, en medio de una fuerte caída del consumo que afecta a toda la industria. La situación también impacta en gigantes del sector como Cervecería y Maltería Quilmes, donde avanzan recortes de personal.
Entre los cierres más resonantes aparecen sucursales históricas como la de La Plata, abierta en 2005, y el tradicional local de Playa Grande en Mar del Plata, con más de dos décadas de actividad. La empresa ya había bajado persianas durante 2024 en otras plazas, en un proceso que refleja el deterioro del negocio.
Detrás de estas decisiones hay una combinación de factores que golpean de lleno al rubro: una fuerte retracción del consumo, el aumento sostenido de costos operativos —especialmente en servicios— y alquileres cada vez más difíciles de sostener para locales gastronómicos.
La crisis no distingue escalas. En paralelo, Cervecería y Maltería Quilmes inició un proceso de ajuste en su planta de Zárate, con reducción de turnos y un recorte significativo de su plantilla. La caída de ventas, estimada en torno al 45%, obligó a reestructurar la producción.
El escenario refleja un problema más amplio: el consumo de cerveza en Argentina viene en retroceso en los últimos años, afectado por la pérdida de poder adquisitivo y cambios en los hábitos de los consumidores. A eso se suma el incremento de costos y una mayor competencia, incluso con productos importados.
Así, lo que supo ser un boom —especialmente en el segmento artesanal— hoy atraviesa una etapa de contracción, con cierres, despidos y un mercado que busca reacomodarse frente a un contexto económico cada vez más desafiante.
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