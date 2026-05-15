Hot Sale se convierte en Hot Week: los 5 productos más vendidos

Las increíbles ofertas siguen vigentes

Para aquellos consumidores que aún no concretaron sus compras, la plataforma confirmó que extenderá la semana de promociones hasta el domingo 17 de mayo. Durante estos días adicionales, el catálogo mantendrá activas más de 19 millones de publicaciones rebajadas.

Los usuarios podrán encontrar rebajas y descuentos que alcanzan hasta un 45%, con la enorme ventaja de financiar las operaciones en hasta 18 cuotas sin interés. Además, se mantendrán las entregas rápidas: durante el arranque de la campaña, la mitad de los compradores recibió su paquete en las primeras 24 horas.