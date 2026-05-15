Hot Sale se convierte en Hot Week: los 5 productos más vendidos
El Hot Sale extiende sus ofertas hasta el domingo. Conocé cuáles son los cinco productos que lideran las ventas y los mayores descuentos de esta edición.
Con más de cinco millones de artículos vendidos en apenas tres días, la edición actual del Hot Sale superó todas las expectativas iniciales. Por esta razón, el evento de comercio electrónico más grande del país decidió prolongar sus descuentos exclusivos y convertirse en un evento extendido durante todo el fin de semana.
El top 5 de compras en este Hot Sale
Según los registros oficiales de Mercado Libre, el clima futbolero y la tecnología marcaron el pulso del consumo durante las primeras jornadas. El ranking de los cinco productos más vendidos por cantidad de unidades quedó conformado de la siguiente manera:
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Figuritas del Mundial.
Cápsulas de café.
Sérum facial con ácido hialurónico.
Kit Starlink de internet satelital.
Aceite nutritivo capilar.
Además del volumen de unidades, el evento destacó por los niveles de facturación en el rubro tecnológico. Las Smart TVs dominaron de manera contundente la categoría de ingresos ocupando ocho de los diez primeros lugares. Este fenómeno refleja un claro interés de los usuarios por renovar sus pantallas para disfrutar de los partidos en casa. El Kit Starlink y las notebooks completaron este exclusivo top diez de recaudación.
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Las increíbles ofertas siguen vigentes
Para aquellos consumidores que aún no concretaron sus compras, la plataforma confirmó que extenderá la semana de promociones hasta el domingo 17 de mayo. Durante estos días adicionales, el catálogo mantendrá activas más de 19 millones de publicaciones rebajadas.
Los usuarios podrán encontrar rebajas y descuentos que alcanzan hasta un 45%, con la enorme ventaja de financiar las operaciones en hasta 18 cuotas sin interés. Además, se mantendrán las entregas rápidas: durante el arranque de la campaña, la mitad de los compradores recibió su paquete en las primeras 24 horas.
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