Ante el ahogo financiero, ARCA suspendió los embargos a empresas hasta mayo y extenderá los planes de pago

Caputo también vinculó la posibilidad de avanzar con estas medidas al ordenamiento de las cuentas públicas. "Dentro de lo que podemos, dada nuestra consolidación fiscal, nos permite hacer estas cosas que son enormes beneficios", sostuvo.

Javier Milei y Luis Caputo

Otra de las medidas anunciadas apunta a resolver las demoras en la devolución de reintegros y saldos fiscales vinculados con las exportaciones, una problemática que afecta tanto a las pequeñas y medianas empresas como a las grandes compañías.

"La tercera medida también es muy importante. La famosa devolución de los reintegros joroba muchísimo. Tanto a pymes como a las grandes porque el Gobierno tarda mucho en devolver, entre seis y nueve meses", reconoció Caputo.

Para aliviar esa situación, el ministro anunció que las pymes podrán utilizar la totalidad de los saldos que tengan a favor por exportaciones o IVA de exportación para cancelar obligaciones aduaneras, sin necesidad de esperar la devolución de esos fondos. "Permitiremos que las pymes puedan utilizar el 100% del saldo que tienen a favor por exportación o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras", precisó.

La medida también alcanzará a las grandes empresas, aunque inicialmente con un porcentaje menor. "También lo vamos a hacer por otro porcentaje para las grandes empresas, que va a ser cada vez más creciente hasta que terminemos con este tema de los reintegros", anticipó el funcionario.

Embargos de ARCA

El último informe del Observatorio PyME advirtió que casi la mitad de las empresas reportó una extensión de los plazos de cobro de sus clientes. Actualmente, el promedio alcanza los 49 días, diez días más que el registrado durante 2025.

En este contexto, el 15% de las PyME industriales fue alcanzado por embargos de ARCA. Ese porcentaje se eleva a 18% entre las firmas pequeñas. Según las empresas relevadas, estas acciones estuvieron asociadas principalmente al atraso en obligaciones corrientes, como IVA, Ganancias y contribuciones patronales, así como a la caída de planes de pago vigentes. Siete de cada diez firmas afectadas señalaron haber recibido la notificación dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de la obligación.