Ante el ahogo financiero, ARCA suspendió los embargos a empresas hasta mayo y extenderá los planes de pago
El Gobierno ofreció un alivio ante el ahogo financiero que afecta a miles de empresas y ante la disparada de los embargos ejecutados por ARCA.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este martes que ante la ola de endeudamiento la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenderá los embargos a las pymes hasta mayo de 2027, como parte de un paquete de medidas destinado a aliviar las dificultades financieras que atraviesa el sector productivo. Además, adelantó que se ampliará el alcance del plan de facilidades de pago de hasta 18 cuotas y se habilitará la utilización de saldos a favor por exportaciones para cancelar deudas aduaneras.
Caputo hizo el anuncio en el marco de su exposición en la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) donde reconoció los problemas de financiamiento que enfrentan las pequeñas y medianas empresas y aseguró que el Ejecutivo busca ofrecer herramientas para mejorar su situación. "Nosotros escuchamos los reclamos de todos. Hoy entendemos que las pymes tienen un problema financiero y los embargos. Suspenderemos embargos de ARCA hasta mayo del año que viene", afirmó Caputo.
En ese sentido, explicó que la suspensión busca otorgar un mayor margen para que las empresas puedan regularizar sus obligaciones fiscales sin comprometer su funcionamiento.
"La idea de esto, por supuesto, es que les dé margen para ordenar sus cuentas naturalmente y lo complementamos con la extensión del plan de 18 cuotas sobre lo que eran deudas con ARCA que vencían hasta el 30 de junio, lo vamos a extender a las deudas hasta el 31 de octubre", detalló Caputo. De esta manera, el Gobierno ampliará el universo de obligaciones que podrán incorporarse al régimen de regularización, incluyendo las deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, en lugar del límite anterior del 30 de junio.
"Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no necesariamente algo que se vaya a solucionar en un mes o dos", reconoció el ministro.
Caputo también vinculó la posibilidad de avanzar con estas medidas al ordenamiento de las cuentas públicas. "Dentro de lo que podemos, dada nuestra consolidación fiscal, nos permite hacer estas cosas que son enormes beneficios", sostuvo.
Otra de las medidas anunciadas apunta a resolver las demoras en la devolución de reintegros y saldos fiscales vinculados con las exportaciones, una problemática que afecta tanto a las pequeñas y medianas empresas como a las grandes compañías.
"La tercera medida también es muy importante. La famosa devolución de los reintegros joroba muchísimo. Tanto a pymes como a las grandes porque el Gobierno tarda mucho en devolver, entre seis y nueve meses", reconoció Caputo.
Para aliviar esa situación, el ministro anunció que las pymes podrán utilizar la totalidad de los saldos que tengan a favor por exportaciones o IVA de exportación para cancelar obligaciones aduaneras, sin necesidad de esperar la devolución de esos fondos. "Permitiremos que las pymes puedan utilizar el 100% del saldo que tienen a favor por exportación o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras", precisó.
La medida también alcanzará a las grandes empresas, aunque inicialmente con un porcentaje menor. "También lo vamos a hacer por otro porcentaje para las grandes empresas, que va a ser cada vez más creciente hasta que terminemos con este tema de los reintegros", anticipó el funcionario.
Embargos de ARCA
El último informe del Observatorio PyME advirtió que casi la mitad de las empresas reportó una extensión de los plazos de cobro de sus clientes. Actualmente, el promedio alcanza los 49 días, diez días más que el registrado durante 2025.
En este contexto, el 15% de las PyME industriales fue alcanzado por embargos de ARCA. Ese porcentaje se eleva a 18% entre las firmas pequeñas. Según las empresas relevadas, estas acciones estuvieron asociadas principalmente al atraso en obligaciones corrientes, como IVA, Ganancias y contribuciones patronales, así como a la caída de planes de pago vigentes. Siete de cada diez firmas afectadas señalaron haber recibido la notificación dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de la obligación.
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