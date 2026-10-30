ARCA prorrogó una vez más el plazo para la presentación de la declaración de Ganancias de 2025

Anunciado con bombos y platillos por el Ministerio de Economía, el plan de pagos recogió el reclamo de asesores tributarios y de las cámaras pymes que en junio de este año le pidieron a Luis Caputo algún alivio ante el incremento de los embargos de ARCA por retrasos de las empresas.

El plan de pagos dejó sin embargo un sabor "agridulce" para las empresas ya que si bien se dispuso de algún alivio, se considera que la cantidad de cuotas resultaron exiguas y la tasa de interés del 2,75% mensual era de un costo financiero alto en función de una inflación que promedia el 2%.

Impuesto a las Ganancias

Las obligaciones no canceladas y alcanzadas por el plan de pagos tienen que vencido hasta el 30 de junio de 2026 (no condona capital, multas ni intereses, sino que ofrece financiación). Los interesados pueden adherir a través del servicio digital "Mis Facilidades" en el sitio web de ARCA

Las micro y pequeñas empresas (y pequeños contribuyentes / entidades sin fines de lucro) podrán acceder a una financiación de hasta 18 cuotas para deudas generales (y hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones). Se requiere un pago a cuenta de un mínimo del 5% (con un piso de 50 mil pesos y se aplicará una tasa de interés del 2,75% mensual fija.

Las emrpesas medianas accederán a una financiación en hasta 15 cuotas (y hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones) con un pago a cuenta de un mínimo del 10%.

Resolución General 5918/2026:

Resolución General 5920/2026: