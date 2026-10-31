ARCA: plazos establecidos para la próxima recategorización del Monotributo y contribuyentes obligados

Este procedimiento se lleva adelante dos veces por año, durante febrero y agosto, y en cada oportunidad se evalúa el período anual inmediatamente anterior.

Por otra parte, las escalas del régimen simplificado se modifican de manera periódica. En agosto de 2026, por ejemplo, la ARCA actualizó los topes de ingresos brutos y los demás indicadores que se utilizan para definir la categoría de cada monotributista.

De cara al próximo vencimiento, no alcanza con observar la facturación de los últimos meses: es necesario sumar los ingresos de todo el año y contrastarlos con los límites establecidos para cada actividad. El resultado de esa comparación permitirá determinar si corresponde cambiar de categoría, una modificación que también impactará en la cuota mensual y en las obligaciones que deberá afrontar el contribuyente.

Cómo hacer la recategorización desde el portal de ARCA

La recategorización del Monotributo se completa íntegramente por internet. Para comenzar, cada contribuyente debe acceder al portal oficial con su CUIT o CUIL y Clave Fiscal, donde podrá consultar los datos de su inscripción. Además, la ARCA ofrece una opción simplificada que presenta automáticamente la información de la facturación anual para facilitar la gestión.

Para completar el procedimiento, es necesario seguir estos pasos: