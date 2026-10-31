ARCA: plazos establecidos para la próxima recategorización del Monotributo y contribuyentes obligados
ARCA establece controles para el Monotributo que pueden modificar la categoría según la facturación, los alquileres y otros parámetros.
Los pequeños contribuyentes deben prestar atención a los plazos establecidos para actualizar su situación fiscal. ARCA cuenta con fechas determinadas para que los inscriptos en el Monotributo controlen sus ingresos y demás parámetros, y verifiquen si pueden continuar en la categoría actual o necesitan realizar una recategorización.
El próximo vencimiento será en febrero de 2027. Los contribuyentes que deban cambiar de categoría tendrán que completar la gestión desde el sitio oficial del organismo, utilizando su Clave Fiscal. Para definir el nuevo encuadre, se tendrán en cuenta los movimientos y la actividad económica registrados durante los últimos 12 meses.
Quiénes están obligados a recategorizarse
La recategorización del Monotributo debe ser realizada por aquellos contribuyentes que tengan más de seis meses de actividad y cuyos movimientos hayan cambiado lo suficiente como para superar o quedar por debajo de los límites de su categoría actual. Para determinar si corresponde modificar la inscripción, es necesario controlar los siguientes indicadores:
- Ingresos brutos obtenidos en los últimos 12 meses.
- Alquileres devengados durante el mismo período.
- Superficie destinada al desarrollo de la actividad.
- Consumo anual de energía eléctrica.
Cuando alguno de estos parámetros queda fuera de los valores permitidos para la categoría en la que está inscripto, el contribuyente debe evaluar si necesita cambiar de escala. Para facilitar esta tarea, la ARCA pone a disposición las tablas actualizadas con los topes y condiciones correspondientes a cada período.
Cuándo vence la próxima recategorización del Monotributo en ARCA
Los contribuyentes inscriptos en el Monotributo tendrán tiempo hasta el 5 de febrero de 2027 para completar la próxima recategorización. El trámite requiere revisar la actividad económica de los últimos 12 meses, de acuerdo con los criterios establecidos por la ARCA.
Este procedimiento se lleva adelante dos veces por año, durante febrero y agosto, y en cada oportunidad se evalúa el período anual inmediatamente anterior.
Por otra parte, las escalas del régimen simplificado se modifican de manera periódica. En agosto de 2026, por ejemplo, la ARCA actualizó los topes de ingresos brutos y los demás indicadores que se utilizan para definir la categoría de cada monotributista.
De cara al próximo vencimiento, no alcanza con observar la facturación de los últimos meses: es necesario sumar los ingresos de todo el año y contrastarlos con los límites establecidos para cada actividad. El resultado de esa comparación permitirá determinar si corresponde cambiar de categoría, una modificación que también impactará en la cuota mensual y en las obligaciones que deberá afrontar el contribuyente.
Cómo hacer la recategorización desde el portal de ARCA
La recategorización del Monotributo se completa íntegramente por internet. Para comenzar, cada contribuyente debe acceder al portal oficial con su CUIT o CUIL y Clave Fiscal, donde podrá consultar los datos de su inscripción. Además, la ARCA ofrece una opción simplificada que presenta automáticamente la información de la facturación anual para facilitar la gestión.
Para completar el procedimiento, es necesario seguir estos pasos:
- Entrar al portal del Monotributo con CUIT/CUIL y Clave Fiscal.
- Consultar los movimientos y datos registrados durante los últimos 12 meses.
- Verificar los ingresos, alquileres, superficie destinada a la actividad y consumo de energía eléctrica frente a los topes vigentes.
- Mantener la categoría actual si los parámetros continúan dentro de los límites permitidos.
- Elegir una nueva categoría cuando los valores registrados indiquen que corresponde modificarla.
- Validar la operación y descargar la constancia del trámite realizado.
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