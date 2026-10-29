La producción de las PyMEs industriales se derrumbó casi 12% y 1 de cada 7 enfrenta embargos de ARCA
El 80% de las pymes industriales identificó al derrumbe de la demanda interna, provocada por la licuación de los salarios, como su principal preocupación.
No hay estadística que no eche por tierra el cada vez más maltrecho relato libertario. A pesar de ello el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en pelearse con la realidad e intentan negar con retorcidas interpretaciones la contundencia de las evidencias que dejan en claro el fracaso del modelo linertario.
Ahora fue la Fundación Observatorio PyMe la que dio cuenta del impacto negativo de las políticas económicas que viene implementando desde diciembre de 2023 el tándem Milei - Caputo.
De acuerdo con el último informe de Observatorio "la industria PyME atraviesa un escenario de creciente tensión financiera con una de cada siete empresas alcanzadas por embargos de ARCA. Además de la preocupación por los embargos, la mitad de las PyME debió extender los plazos de cobro a clientes, que ya promedian 49 días (10 más que el año pasado). Esto se suma a los problemas de demanda deprimida, suba de costos y competencia importada". Y advierte que "no hay señales de reversión del escenario contractivo, al menos en el corto plazo".
El relevamiento realizado en octubre pasado arrojó que las pymes industriales acumulan 14 meses consecutivos de contracción y siguen sin ver señales de recuperación en el futuro próximo. La producción cayó 11,9% interanual (-4,7% con respecto al segundo trimestre) y el empleo retrocedió 5,6% (-1,8% contra el trimestre anterior).
Hacia adelante, los indicadores del Observatorio PyME muestran que la recuperación aún no aparece en el horizonte cercano. El PMI (Índice Anticipatorio del Ciclo de Actividad) se mantuvo en 44 puntos y el ICE (Índice de Confianza Empresarial) cayó a 40 puntos. Estos índices, en escala 0-100, reflejan expectativas optimistas para valores superiores a 50 puntos y pesimistas para valores inferiores a 50 puntos.
Asimismo "el 80% de las pyme industriales identificaron a la debilidad de la demanda interna como la principal preocupación, por tercer relevamiento consecutivo". Le siguen los problemas asociados a la suba de costos de materias primas, el retraso de pago de los clientes, los costos salariales y la competencia importada. El costo salarial fue el problema que más peso ganó en el trimestre: de 45% a 56%.
En tanto, el 75% de las empresas manifestaron que sus costos crecieron por sobre sus precios de venta. Entre los costos que más se encarecieron se destacan la energía, la mano de obra y las materias primas.
Pymes y cadena de pagos
El informe del Observatorio PyME advirtió que casi la mitad de las empresas reportó una extensión de los plazos de cobro de sus clientes. Actualmente, el promedio alcanza los 49 días, diez días más que el registrado durante 2025.
En este contexto, el 15% de las PyME industriales fue alcanzado por embargos de ARCA. Ese porcentaje se eleva a 18% entre las firmas pequeñas. Según las empresas relevadas, estas acciones estuvieron asociadas principalmente al atraso en obligaciones corrientes, como IVA, Ganancias y contribuciones patronales, así como a la caída de planes de pago vigentes. Siete de cada diez firmas afectadas señalaron haber recibido la notificación dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de la obligación.
Informe completo:
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario