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La producción de las PyMEs industriales se derrumbó casi 12% y 1 de cada 7 enfrenta embargos de ARCA

Economía

El 80% de las pymes industriales identificó al derrumbe de la demanda interna, provocada por la licuación de los salarios, como su principal preocupación.

La producción de las PyMEs industriales se derrumbó casi 12% y 1 de cada 7 enfrenta embargos de ARCA

No hay estadística que no eche por tierra el cada vez más maltrecho relato libertario. A pesar de ello el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en pelearse con la realidad e intentan negar con retorcidas interpretaciones la contundencia de las evidencias que dejan en claro el fracaso del modelo linertario.

Ahora fue la Fundación Observatorio PyMe la que dio cuenta del impacto negativo de las políticas económicas que viene implementando desde diciembre de 2023 el tándem Milei - Caputo.

Fuente: Fundación Observatorio PyME

Fuente: Fundación Observatorio PyME

De acuerdo con el último informe de Observatorio "la industria PyME atraviesa un escenario de creciente tensión financiera con una de cada siete empresas alcanzadas por embargos de ARCA. Además de la preocupación por los embargos, la mitad de las PyME debió extender los plazos de cobro a clientes, que ya promedian 49 días (10 más que el año pasado). Esto se suma a los problemas de demanda deprimida, suba de costos y competencia importada". Y advierte que "no hay señales de reversión del escenario contractivo, al menos en el corto plazo".

El relevamiento realizado en octubre pasado arrojó que las pymes industriales acumulan 14 meses consecutivos de contracción y siguen sin ver señales de recuperación en el futuro próximo. La producción cayó 11,9% interanual (-4,7% con respecto al segundo trimestre) y el empleo retrocedió 5,6% (-1,8% contra el trimestre anterior).

Fuente: Fundación Observatorio PyME

Fuente: Fundación Observatorio PyME

Hacia adelante, los indicadores del Observatorio PyME muestran que la recuperación aún no aparece en el horizonte cercano. El PMI (Índice Anticipatorio del Ciclo de Actividad) se mantuvo en 44 puntos y el ICE (Índice de Confianza Empresarial) cayó a 40 puntos. Estos índices, en escala 0-100, reflejan expectativas optimistas para valores superiores a 50 puntos y pesimistas para valores inferiores a 50 puntos.

Asimismo "el 80% de las pyme industriales identificaron a la debilidad de la demanda interna como la principal preocupación, por tercer relevamiento consecutivo". Le siguen los problemas asociados a la suba de costos de materias primas, el retraso de pago de los clientes, los costos salariales y la competencia importada. El costo salarial fue el problema que más peso ganó en el trimestre: de 45% a 56%.

Fuente: Fundación Observatorio PyME

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