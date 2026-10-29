La producción de las PyMEs industriales se derrumbó casi 12% y 1 de cada 7 enfrenta embargos de ARCA

Asimismo "el 80% de las pyme industriales identificaron a la debilidad de la demanda interna como la principal preocupación, por tercer relevamiento consecutivo". Le siguen los problemas asociados a la suba de costos de materias primas, el retraso de pago de los clientes, los costos salariales y la competencia importada. El costo salarial fue el problema que más peso ganó en el trimestre: de 45% a 56%.

Fuente: Fundación Observatorio PyME

En tanto, el 75% de las empresas manifestaron que sus costos crecieron por sobre sus precios de venta. Entre los costos que más se encarecieron se destacan la energía, la mano de obra y las materias primas.

Pymes y cadena de pagos

El informe del Observatorio PyME advirtió que casi la mitad de las empresas reportó una extensión de los plazos de cobro de sus clientes. Actualmente, el promedio alcanza los 49 días, diez días más que el registrado durante 2025.

Fuente: Fundación Observatorio PyME

En este contexto, el 15% de las PyME industriales fue alcanzado por embargos de ARCA. Ese porcentaje se eleva a 18% entre las firmas pequeñas. Según las empresas relevadas, estas acciones estuvieron asociadas principalmente al atraso en obligaciones corrientes, como IVA, Ganancias y contribuciones patronales, así como a la caída de planes de pago vigentes. Siete de cada diez firmas afectadas señalaron haber recibido la notificación dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de la obligación.

Fuente: Fundación Observatorio PyME

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