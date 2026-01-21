Apenas cuatro días después de la firma, el Parlamento Europeo frenó el acuerdo UE-Mercosur y lo judicializó

El coordinador de los populares en la comisión de Comercio Internacional, Jörgen Warborn, había anticipado que entre algunos de sus colegas y sectores productivos estaban inquietos por el acuerdo, aunque consideró que llevar el acuerdo ante el tribunal comunitario sería, en sus palabras, un “movimiento político para retrasar” un tratado comercial que, aseguró, aportaría al PBI europeo un impulso que duplicaría el valor del impacto negativo de los aranceles anunciados por Donald Trump contra el bloque.

En esa misma línea, la líder socialdemócrata Iratxe García afirmó que el acuerdo con el Mercosur debe ser la respuesta a las amenazas de Trump y destacó la necesidad de “abrir espacios de entendimiento con otras regiones del mundo que compartan la visión multilateralista” de la Unión Europea.