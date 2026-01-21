Apenas cuatro días después de la firma, el Parlamento Europeo frenó el acuerdo UE-Mercosur y lo judicializó
El Parlamento Europeo pidió a la Justicia que revise el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur por posibles incompatibilidades con los tratados comunitarios.
Apenas cuatro días después de firmado y luego de un cuarto de siglo de negociaciones, el Parlamento Europeo paralizó este miércoles el acuerdo de libre comercio alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea. En una votación apretada, el poder legislativo regional aprobó la moción por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.
La presentación cuestiona si el acuerdo recientemente firmado respeta los tratados internos de la Unión Europea. La reacción no tardó en llegar desde la la Comisión Europea, liderada por Úrsula von der Leyen, quien dijo presente en Asunción para la rúbrica del tratado. "Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, afirmó el portavoz del organismo, Olof Gill.
De esta manera la decisión del Parlamento de Europa remite el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios y su validez. Así, su proceso de ratificación estará frenado hasta que los jueces tomen una decisión.
Uno de los principales focos es la duda sobre la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, así como también la base legal elegida para su aprobación. Esta permite la ratificación de los capítulos sin la obligación de la aprobación de los parlamentos nacionales.
Según detallaron, todo el proceso de revalidación puede demorar entre 18 y 24 meses aunque los titulares del organismo de justicia pueden "priorizar una solicitud de opinión" cuando el contexto lo requiera.
El coordinador de los populares en la comisión de Comercio Internacional, Jörgen Warborn, había anticipado que entre algunos de sus colegas y sectores productivos estaban inquietos por el acuerdo, aunque consideró que llevar el acuerdo ante el tribunal comunitario sería, en sus palabras, un “movimiento político para retrasar” un tratado comercial que, aseguró, aportaría al PBI europeo un impulso que duplicaría el valor del impacto negativo de los aranceles anunciados por Donald Trump contra el bloque.
En esa misma línea, la líder socialdemócrata Iratxe García afirmó que el acuerdo con el Mercosur debe ser la respuesta a las amenazas de Trump y destacó la necesidad de “abrir espacios de entendimiento con otras regiones del mundo que compartan la visión multilateralista” de la Unión Europea.
