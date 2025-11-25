ARBA recuerda que hoy vence la última cuota del Impuesto Inmobiliario: cuál es el descuento por estar al día

Para facilitar la consulta, ARBA puso a disposición en su web la herramienta “Consulta Inmobiliario Adicional”, que permite verificar —por Partido y Partida— si un inmueble debe abonar este concepto. El acceso está disponible en: https://www.arba.gov.ar/ConsultaAdicionalInmo/consultaAdicionalInmo.asp.

Para efectuar el pago, las y los contribuyentes pueden ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar) y abonar con tarjeta de crédito o por cajero automático, luego de generar el código de pago electrónico.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico. Dicho código se encuentra vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Para quienes deseen abonar de manera presencial, pueden hacerlo en entidades bancarias habilitadas y bocas de pago de Provincia Net.