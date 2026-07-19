ARCA analiza cambios clave en los envíos internacionales: los detalles sobre Temu y Shein

Qué productos de Shein seguirían siendo convenientes de ARCA

Si la reforma avanza, algunas compras internacionales podrían tener un costo final más elevado. Sin embargo, especialistas señalan que determinados productos seguirían siendo una opción conveniente frente a los valores del mercado argentino. Entre los artículos que mantendrían su atractivo aparecen los celulares de gama alta, notebooks, piezas para computadoras, cámaras digitales, consolas de videojuegos y otros dispositivos tecnológicos que suelen tener poca oferta local.

Por otro lado, los productos de menor precio podrían dejar de resultar tan beneficiosos para los consumidores.

Accesorios, bijouterie, prendas básicas y pequeños artículos electrónicos serían algunos de los más afectados, ya que los gastos de envío y una posible incorporación de nuevos impuestos podrían reducir la diferencia de precios con el mercado nacional.

Más controles y digitalización

Desde la ARCA remarcan que la intención de la reforma no es limitar las compras internacionales, sino actualizar el sistema de envíos courier, sumar nuevas herramientas tecnológicas y mejorar los controles sin afectar la rapidez del comercio electrónico.

Además, las autoridades trabajan en convenios de colaboración con otros países y en la transformación digital de los trámites de la Aduana, con el objetivo de agilizar los procedimientos, reducir demoras y reforzar la supervisión sobre las importaciones.

A la espera de que se publique la normativa final, los usuarios que compran en plataformas como Temu y Shein deberán estar atentos a los próximos anuncios. Los cambios podrían modificar tanto la manera en que se aplican los impuestos como las condiciones necesarias para recibir productos adquiridos en el exterior.