ARCA analiza cambios clave en los envíos internacionales: los detalles sobre Temu y Shein
ARCA evalúa medidas para las compras internacionales y los usuarios de Temu y Shein deberán estar atentos a cambios en las operaciones desde el exterior.
Las compras realizadas en sitios del exterior como Temu, Shein y otras plataformas internacionales podrían atravesar modificaciones en Argentina. La ARCA, mediante la Dirección General de Aduanas, analiza una actualización del régimen de envíos courier con la intención de fortalecer la fiscalización, mejorar el seguimiento de las operaciones y adaptar el sistema al crecimiento del comercio electrónico.
El titular de la Aduana, José Andrés Velis, explicó que el organismo trabaja en una revisión general de las normas actuales.
Uno de los cambios que se encuentra bajo análisis es la posible eliminación del mecanismo que permite hasta cinco envíos internacionales por año con ventajas para productos de hasta 400 dólares. Según las autoridades, el aumento sostenido de las compras en plataformas como Temu y Shein redujo la efectividad del esquema de control vigente.
Dentro de las alternativas evaluadas por la ARCA también aparece la posibilidad de que plataformas como Amazon incorporen el pago de impuestos en el mismo momento en que el usuario realiza la compra.
Esto permitiría que la Aduana reciba información previa sobre cada operación, agilice los trámites de ingreso y reduzca los tiempos de entrega de los productos importados.
Qué productos de Shein seguirían siendo convenientes de ARCA
Si la reforma avanza, algunas compras internacionales podrían tener un costo final más elevado. Sin embargo, especialistas señalan que determinados productos seguirían siendo una opción conveniente frente a los valores del mercado argentino. Entre los artículos que mantendrían su atractivo aparecen los celulares de gama alta, notebooks, piezas para computadoras, cámaras digitales, consolas de videojuegos y otros dispositivos tecnológicos que suelen tener poca oferta local.
Por otro lado, los productos de menor precio podrían dejar de resultar tan beneficiosos para los consumidores.
Accesorios, bijouterie, prendas básicas y pequeños artículos electrónicos serían algunos de los más afectados, ya que los gastos de envío y una posible incorporación de nuevos impuestos podrían reducir la diferencia de precios con el mercado nacional.
Más controles y digitalización
Desde la ARCA remarcan que la intención de la reforma no es limitar las compras internacionales, sino actualizar el sistema de envíos courier, sumar nuevas herramientas tecnológicas y mejorar los controles sin afectar la rapidez del comercio electrónico.
Además, las autoridades trabajan en convenios de colaboración con otros países y en la transformación digital de los trámites de la Aduana, con el objetivo de agilizar los procedimientos, reducir demoras y reforzar la supervisión sobre las importaciones.
A la espera de que se publique la normativa final, los usuarios que compran en plataformas como Temu y Shein deberán estar atentos a los próximos anuncios. Los cambios podrían modificar tanto la manera en que se aplican los impuestos como las condiciones necesarias para recibir productos adquiridos en el exterior.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario