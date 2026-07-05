Compras al exterior y aduana: la guía definitiva de ARCA para comprar en Shein y Temu sin pagar impuestos de más
El auge de las compras online en ARCA, con plataformas como Shein y Temu, reaviva dudas sobre límites, envíos y controles que pueden encarecer todo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) diferencia entre el régimen Courier y el sistema Puerta a Puerta, dos modalidades con requisitos, franquicias y topes distintos. En muchos casos, la elección del régimen no depende del usuario, sino de la logística definida por la propia plataforma de compra.
Las compras en plataformas como Shein y Temu se consolidaron como una opción cada vez más elegida en Argentina para adquirir ropa, accesorios, artículos para el hogar y tecnología a precios competitivos. Sin embargo, el ingreso de esos productos al país no siempre se realiza bajo las mismas condiciones, y esa diferencia puede influir directamente en el costo final de la operación.
Para evitar cargos imprevistos o impuestos adicionales, resulta fundamental identificar previamente por qué vía ingresará el pedido al país. Ese dato es clave, ya que las condiciones varían según el régimen que se aplique en cada envío.
En el caso del sistema Puerta a Puerta, gestionado a través de Correo Argentino, se permiten compras para uso personal con un valor total de hasta u$s3.000. A su vez, cada paquete no puede superar los 20 kilos y la cantidad de artículos debe ser coherente con un uso no comercial, es decir, sin indicios de reventa.
La guia definitiva para comprar Shein y Temu sin pagar impuestos
Una de las principales ventajas del sistema es la franquicia de hasta u$s50 para los primeros 12 envíos dentro del año calendario. Cuando el valor de la compra supera ese monto, se aplica un cargo equivalente al 50% sobre el excedente. Una vez agotado ese cupo anual, el tributo se calcula sobre el valor total del envío, a lo que se suma la tasa de gestión del Correo Argentino.
El escenario cambia al utilizar la modalidad Courier Internacional, un esquema habitual en compras realizadas en plataformas como Shein y Temu, gestionado por empresas privadas de logística. En este caso, el régimen establece las siguientes condiciones:
- Hasta cinco envíos por año calendario
- Valor máximo de USD 3.000 por envío
- Límite de 50 kilos por paquete
- Máximo de tres unidades iguales por tipo de producto
- Mercadería destinada exclusivamente a uso personal, sin fines comerciales
A su vez, los envíos con valor FOB de hasta u$s400 quedan exentos del derecho de importación y de la tasa de estadística. Cuando se supera ese umbral, esos impuestos se aplican sobre el excedente, mientras que el IVA y otros tributos internos pueden corresponder según la categoría del producto.
El crecimiento de las compras internacionales también trajo consigo un aumento de intentos de fraude digital. En este contexto, ciberdelincuentes envían correos, mensajes de WhatsApp o SMS que simulan ser comunicaciones oficiales de organismos públicos o empresas de logística.
El método más frecuente consiste en avisar que un paquete fue retenido en la aduana o que existe un supuesto pago pendiente. Bajo esa excusa, se invita a ingresar a un enlace externo para abonar un monto o completar datos personales de forma urgente.
Desde ARCA advierten que no se deben abrir enlaces recibidos por mensajes no solicitados ni compartir información bancaria fuera de los canales oficiales. Ante cualquier duda, se recomienda verificar el estado del envío directamente con la empresa transportista o mediante los servicios habilitados por el organismo.
También es clave prestar atención a señales típicas de estafa: errores de redacción, remitentes desconocidos, dominios web sospechosos o pedidos de pago inmediato bajo amenaza de retener el paquete.
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