Compras al exterior y aduana: la guía definitiva de ARCA para comprar en Shein y Temu sin pagar impuestos de más

El escenario cambia al utilizar la modalidad Courier Internacional, un esquema habitual en compras realizadas en plataformas como Shein y Temu, gestionado por empresas privadas de logística. En este caso, el régimen establece las siguientes condiciones:

Hasta cinco envíos por año calendario

Valor máximo de USD 3.000 por envío

Límite de 50 kilos por paquete

Máximo de tres unidades iguales por tipo de producto

por tipo de producto Mercadería destinada exclusivamente a uso personal, sin fines comerciales

A su vez, los envíos con valor FOB de hasta u$s400 quedan exentos del derecho de importación y de la tasa de estadística. Cuando se supera ese umbral, esos impuestos se aplican sobre el excedente, mientras que el IVA y otros tributos internos pueden corresponder según la categoría del producto.

El crecimiento de las compras internacionales también trajo consigo un aumento de intentos de fraude digital. En este contexto, ciberdelincuentes envían correos, mensajes de WhatsApp o SMS que simulan ser comunicaciones oficiales de organismos públicos o empresas de logística.

El método más frecuente consiste en avisar que un paquete fue retenido en la aduana o que existe un supuesto pago pendiente. Bajo esa excusa, se invita a ingresar a un enlace externo para abonar un monto o completar datos personales de forma urgente.

Desde ARCA advierten que no se deben abrir enlaces recibidos por mensajes no solicitados ni compartir información bancaria fuera de los canales oficiales. Ante cualquier duda, se recomienda verificar el estado del envío directamente con la empresa transportista o mediante los servicios habilitados por el organismo.

También es clave prestar atención a señales típicas de estafa: errores de redacción, remitentes desconocidos, dominios web sospechosos o pedidos de pago inmediato bajo amenaza de retener el paquete.