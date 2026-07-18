Monotributo bajo presión: el estricto control de ARCA sobre los gastos y las nuevas cuotas

Categoría A: $42.386,74.

$42.386,74. Categoría B: $48.250,78.

$48.250,78. Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes .

$56.501,85 para y $55.227,06 para . Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para venta de bienes .

$72.414,10 para y $70.661,26 para . Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para venta de bienes .

$102.537,97 para y $92.658,35 para . Categoría F: $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para venta de bienes.

En las categorías superiores, las estimaciones también reflejan aumentos importantes:

Categoría G: $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para venta de bienes .

$197.108,23 para y $135.918,34 para . Categoría H: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para venta de bienes .

$447.346,93 para y $272.063,40 para . Categoría I: $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para venta de bienes .

$824.802,26 para y $406.512,05 para . Categoría J: $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para venta de bienes .

$999.007,65 para y $497.059,41 para . Categoría K: $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para venta de bienes.

Más allá de las categorías más altas, el mayor impacto de esta actualización del Monotributo se verá entre los pequeños contribuyentes que integran las escalas iniciales. En ese grupo se encuentran miles de trabajadores independientes, emprendedores, profesionales y prestadores de servicios que utilizan el régimen simplificado de la ARCA para desarrollar su actividad de manera formal.

Cómo quedarían los nuevos topes de facturación

La revisión semestral que prepara la ARCA no solo impactará en el valor de las cuotas del Monotributo. También actualizará los límites de facturación anual de cada categoría, una modificación clave para que los contribuyentes no queden excluidos del régimen únicamente por el efecto de la inflación sobre sus ingresos.

Según las proyecciones de especialistas, los nuevos topes anuales serían los siguientes:

Categoría A: alrededor de $12 millones .

alrededor de . Categoría B: cerca de $17,6 millones .

cerca de . Categoría C: aproximadamente $24,7 millones .

aproximadamente . Categoría H: en torno a $82,1 millones .

en torno a . Categoría J: unos $105,3 millones .

unos . Categoría K: cerca de $127 millones.

Con estos nuevos parámetros, cada inscripto en el Monotributo deberá verificar la facturación acumulada durante los últimos 12 meses para determinar si corresponde cambiar de categoría. La ARCA toma en cuenta los ingresos ya obtenidos y no la facturación estimada para el futuro.

Además de los ingresos, el organismo también evalúa otros criterios establecidos por el régimen simplificado, entre ellos:

Alquileres devengados .

. Superficie destinada a la actividad .

. Consumo de energía eléctrica, cuando correspoanda.

La recategorización deberá realizarse desde el portal de Monotributo utilizando la clave fiscal. Si el contribuyente no efectúa ninguna modificación dentro del plazo establecido, el sistema de la ARCA asumirá que su situación no cambió y conservará la categoría que tiene asignada actualmente.

ARCA también controla gastos incompatibles

La actualización del Monotributo coincide con el refuerzo de los controles que lleva adelante la ARCA para detectar diferencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos de los contribuyentes. Cuando el organismo identifica consumos que no se corresponden con la facturación informada y no pueden ser justificados, puede disponer la exclusión del régimen simplificado.

Entre las situaciones que la ARCA analiza para determinar una posible exclusión se encuentran:

Compra de inmuebles o vehículos con valores incompatibles con los ingresos declarados.

con valores incompatibles con los ingresos declarados. Viajes al exterior u otros consumos que excedan la capacidad económica informada.

u otros consumos que excedan la capacidad económica informada. Depósitos bancarios que no coincidan con la categoría del Monotributo .

que no coincidan con la categoría del . Superar el límite máximo de facturación permitido por el régimen.

permitido por el régimen. Desarrollar una mayor cantidad de actividades o unidades de explotación de las autorizadas.

Realizar operaciones sin emitir la correspondiente factura.

Figurar en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Quienes sean excluidos del Monotributo deberán pasar al régimen general, lo que implica afrontar mayores exigencias tributarias y administrativas. En ese escenario, la próxima recategorización de la ARCA será una instancia fundamental para revisar la situación fiscal, adecuar la categoría a los ingresos reales y evitar inconvenientes con el organismo recaudador.