Monotributo bajo presión: el estricto control de ARCA sobre los gastos y las nuevas cuotas
ARCA avanza con la actualización del Monotributo y todo indica que las escalas tendrán una suba cercana al 14,3%, según la inflación acumulada del semestre.
ARCA avanza con una nueva actualización del Monotributo, una modificación que alcanzará a trabajadores independientes, profesionales, pequeños comercios y prestadores de servicios de todo el país. La medida forma parte de la revisión semestral del régimen y se terminará de definir una vez que se publique el dato oficial de inflación correspondiente a junio.
Aunque el porcentaje aún no fue confirmado por la ARCA, especialistas en materia tributaria y consultoras privadas proyectan un incremento cercano al 14,3%, en línea con la evolución del IPC durante los últimos seis meses. Con ese ajuste se recalcularán tanto las cuotas mensuales del Monotributo como los límites de facturación anual establecidos para cada categoría.
En este contexto, la recategorización volverá a ser un paso obligatorio para quienes estén inscriptos en el Monotributo. Para completar el trámite, cada contribuyente deberá analizar la facturación acumulada de los últimos 12 meses y compararla con las nuevas escalas que establezca la ARCA.
Si supera el tope de su categoría, tendrá que ascender; si sus ingresos se mantienen dentro de los parámetros o son inferiores, podrá conservar la categoría actual o descender, según corresponda.
Cuánto pagarían los monotributistas desde julio
Si finalmente se confirma un incremento cercano al 14,3%, la ARCA actualizará las cuotas mensuales del Monotributo en todas sus categorías. De acuerdo con las proyecciones, estos serían los nuevos valores de referencia:
- Categoría A: $42.386,74.
- Categoría B: $48.250,78.
- Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.
- Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para venta de bienes.
- Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para venta de bienes.
- Categoría F: $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para venta de bienes.
En las categorías superiores, las estimaciones también reflejan aumentos importantes:
- Categoría G: $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para venta de bienes.
- Categoría H: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para venta de bienes.
- Categoría I: $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para venta de bienes.
- Categoría J: $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para venta de bienes.
- Categoría K: $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para venta de bienes.
Más allá de las categorías más altas, el mayor impacto de esta actualización del Monotributo se verá entre los pequeños contribuyentes que integran las escalas iniciales. En ese grupo se encuentran miles de trabajadores independientes, emprendedores, profesionales y prestadores de servicios que utilizan el régimen simplificado de la ARCA para desarrollar su actividad de manera formal.
Cómo quedarían los nuevos topes de facturación
La revisión semestral que prepara la ARCA no solo impactará en el valor de las cuotas del Monotributo. También actualizará los límites de facturación anual de cada categoría, una modificación clave para que los contribuyentes no queden excluidos del régimen únicamente por el efecto de la inflación sobre sus ingresos.
Según las proyecciones de especialistas, los nuevos topes anuales serían los siguientes:
- Categoría A: alrededor de $12 millones.
- Categoría B: cerca de $17,6 millones.
- Categoría C: aproximadamente $24,7 millones.
- Categoría H: en torno a $82,1 millones.
- Categoría J: unos $105,3 millones.
- Categoría K: cerca de $127 millones.
Con estos nuevos parámetros, cada inscripto en el Monotributo deberá verificar la facturación acumulada durante los últimos 12 meses para determinar si corresponde cambiar de categoría. La ARCA toma en cuenta los ingresos ya obtenidos y no la facturación estimada para el futuro.
Además de los ingresos, el organismo también evalúa otros criterios establecidos por el régimen simplificado, entre ellos:
- Alquileres devengados.
- Superficie destinada a la actividad.
- Consumo de energía eléctrica, cuando correspoanda.
La recategorización deberá realizarse desde el portal de Monotributo utilizando la clave fiscal. Si el contribuyente no efectúa ninguna modificación dentro del plazo establecido, el sistema de la ARCA asumirá que su situación no cambió y conservará la categoría que tiene asignada actualmente.
ARCA también controla gastos incompatibles
La actualización del Monotributo coincide con el refuerzo de los controles que lleva adelante la ARCA para detectar diferencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos de los contribuyentes. Cuando el organismo identifica consumos que no se corresponden con la facturación informada y no pueden ser justificados, puede disponer la exclusión del régimen simplificado.
Entre las situaciones que la ARCA analiza para determinar una posible exclusión se encuentran:
- Compra de inmuebles o vehículos con valores incompatibles con los ingresos declarados.
- Viajes al exterior u otros consumos que excedan la capacidad económica informada.
- Depósitos bancarios que no coincidan con la categoría del Monotributo.
- Superar el límite máximo de facturación permitido por el régimen.
- Desarrollar una mayor cantidad de actividades o unidades de explotación de las autorizadas.
- Realizar operaciones sin emitir la correspondiente factura.
- Figurar en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Quienes sean excluidos del Monotributo deberán pasar al régimen general, lo que implica afrontar mayores exigencias tributarias y administrativas. En ese escenario, la próxima recategorización de la ARCA será una instancia fundamental para revisar la situación fiscal, adecuar la categoría a los ingresos reales y evitar inconvenientes con el organismo recaudador.
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