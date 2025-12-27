ARCA: de qué se trata la nueva Ley de Inocencia Fiscal y cómo afecta a los monotributistas

Los cambios que implica esta nueva ley

El proyecto introduce modificaciones de fondo en varios frentes del sistema tributario:

Cambios en el Régimen Penal Tributario

Se elevan de manera sustancial los umbrales a partir de los cuales se configura delito penal:

Evasión simple: de $1,5 millones a $100 millones .

Evasión agravada: de $15 millones a $1.000 millones .

Uso de facturas apócrifas: de $1,5 millones a $100 millones .

Evasión en Seguridad Social (simple): de $200.000 a $7 millones.

Con esta actualización, muchas causas penales actualmente abiertas quedarían sin efecto, permitiendo que ARCA concentre recursos en casos de mayor relevancia fiscal.

Menores plazos de prescripción

El plazo para que ARCA revise declaraciones juradas se reduciría de cinco a tres años, siempre que el contribuyente haya cumplido en tiempo y forma. Esto limita la posibilidad de fiscalizaciones extensivas sobre ejercicios pasados.

Multas más altas por incumplimientos formales

Como contrapartida, el proyecto eleva las sanciones económicas:

Personas humanas: multas de hasta $220.000 .

Sociedades: multas de hasta $440.000.

Ganancias Simplificado y presunción de legitimidad

Se crea el Impuesto a las Ganancias Simplificado, que elimina la obligación de declarar el patrimonio inicial y de justificar el consumo anual.

En este nuevo esquema:

El contribuyente no deberá explicar cómo gastó su dinero .

Si los bienes al cierre del ejercicio son compatibles con los ingresos declarados, no se presume evasión .

Los fondos blanqueados obtienen presunción de legitimidad hacia el futuro.

Cómo afecta a monotributistas

Si bien el régimen está orientado principalmente a personas humanas, los monotributistas se verían beneficiados indirectamente, ya que se reduce la posibilidad de imputaciones penales por inconsistencias menores y se fortalece la seguridad jurídica frente a fiscalizaciones de ARCA.