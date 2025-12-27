ARCA: de qué se trata la nueva Ley de Inocencia Fiscal y cómo afecta a los monotributistas
La iniciativa introduce modificaciones clave en Ganancias, el Régimen Penal Tributario y los mecanismos de fiscalización.
El Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, incluido en el temario de sesiones extraordinarias, apunta a modificar el paradigma histórico de control impositivo en Argentina. De aprobarse, establecería que los contribuyentes serán considerados inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario, revirtiendo la lógica tradicional basada en la presunción de evasión.
La propuesta impacta tanto en monotributistas como en responsables inscriptos, con cambios que buscan reducir la persecución penal por montos menores, facilitar el blanqueo de fondos no declarados y simplificar el pago del Impuesto a las Ganancias.
Cuál es el objetivo de la Ley de Inocencia Fiscal
El objetivo central del proyecto es generar previsibilidad y confianza entre el Estado y los contribuyentes, permitiendo que fondos no declarados puedan ingresar al circuito formal de la economía sin riesgo de persecución penal retroactiva por parte de ARCA.
Desde el Gobierno sostienen que gran parte de la informalidad responde a contextos económicos adversos y no necesariamente a maniobras de evasión deliberada. En ese sentido, la ley busca priorizar los casos de evasión significativa, dejando de penalizar situaciones de menor escala.
Otro punto clave es la incorporación explícita del principio de presunción de inocencia, trasladando la carga de la prueba al organismo recaudador. ARCA ya no podría presumir automáticamente que un contribuyente es evasor sin pruebas concretas.
Los cambios que implica esta nueva ley
El proyecto introduce modificaciones de fondo en varios frentes del sistema tributario:
Cambios en el Régimen Penal Tributario
Se elevan de manera sustancial los umbrales a partir de los cuales se configura delito penal:
Evasión simple: de $1,5 millones a $100 millones.
Evasión agravada: de $15 millones a $1.000 millones.
Uso de facturas apócrifas: de $1,5 millones a $100 millones.
Evasión en Seguridad Social (simple): de $200.000 a $7 millones.
Con esta actualización, muchas causas penales actualmente abiertas quedarían sin efecto, permitiendo que ARCA concentre recursos en casos de mayor relevancia fiscal.
Menores plazos de prescripción
El plazo para que ARCA revise declaraciones juradas se reduciría de cinco a tres años, siempre que el contribuyente haya cumplido en tiempo y forma. Esto limita la posibilidad de fiscalizaciones extensivas sobre ejercicios pasados.
Multas más altas por incumplimientos formales
Como contrapartida, el proyecto eleva las sanciones económicas:
Personas humanas: multas de hasta $220.000.
Sociedades: multas de hasta $440.000.
Ganancias Simplificado y presunción de legitimidad
Se crea el Impuesto a las Ganancias Simplificado, que elimina la obligación de declarar el patrimonio inicial y de justificar el consumo anual.
En este nuevo esquema:
El contribuyente no deberá explicar cómo gastó su dinero.
Si los bienes al cierre del ejercicio son compatibles con los ingresos declarados, no se presume evasión.
Los fondos blanqueados obtienen presunción de legitimidad hacia el futuro.
Cómo afecta a monotributistas
Si bien el régimen está orientado principalmente a personas humanas, los monotributistas se verían beneficiados indirectamente, ya que se reduce la posibilidad de imputaciones penales por inconsistencias menores y se fortalece la seguridad jurídica frente a fiscalizaciones de ARCA.
