ARCA: cómo comprar en Shein y cuáles son los requisitos que debés cumplir
El ARCA explicó qué pasos seguir para comprar en plataformas internacionales como Shein o Temu sin problemas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclaró las condiciones vigentes para quienes realizan compras en plataformas como Shein y Temu, desmintiendo rumores sobre nuevas restricciones. El organismo confirmó que no se modificó el régimen de envíos y que el proceso sigue igual para compras personales, siempre que se respeten los límites establecidos.
Los requisitos para comprar en Shein
ARCA detalló los requisitos que deben cumplirse para evitar demoras o bloqueos:
- Hasta 3 unidades idénticas del mismo producto por paquete.
- Artículos solo para uso personal, no comercial.
- Peso máximo de 50 kg por envío.
- Valor total de compra hasta US$3.000.
Además, si el envío se realiza mediante Correo Argentino, es obligatorio ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal, acceder a "Envíos Postales Internacionales" y confirmar la recepción del pedido dentro de los 30 días, para evitar bloqueos en futuras compras.
Compra en Shein o Temu: cuáles son los riesgos
Si bien las compras en estas plataformas resultan atractivas, también implican algunos riesgos:
- La calidad del producto puede no coincidir con lo anunciado, como evidencian los clásicos comparativos “lo que pedí vs. lo que llegó” en redes sociales.
- El marketing agresivo (alertas de “stock limitado”, promociones limitadas) podría fomentar compras impulsivas.
- El modelo de fast fashion tiene un alto impacto ambiental y social, derivado del consumo masivo, desecho textil y, en ocasiones, prácticas laborales cuestionables
Recomendaciones de ARCA para el trámite
- Asegurate de respetar los límites de cantidad, peso, valor y uso personal: 3 unidades iguales, 50kg, US$3.000 y sin fines comerciales.
- Si elegiste el Correo Argentino para la entrega, completá el trámite obligatorio de confirmación dentro de los 30 días posteriores a la llegada del paquete, ingresando a “Envíos Postales Internacionales” en el portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
- Recordá que no necesitás una declaración jurada extra para recibir tu compra, pero sí este paso de confirmación si utilizaste Correo Argentino.
- Tené tus datos fiscales actualizados y guardá los comprobantes por si necesitás justificar consumo o valores ante el organismo.
