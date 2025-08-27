ARCA: cómo comprar en Shein y cuáles son los requisitos que debés cumplir

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclaró las condiciones vigentes para quienes realizan compras en plataformas como Shein y Temu, desmintiendo rumores sobre nuevas restricciones. El organismo confirmó que no se modificó el régimen de envíos y que el proceso sigue igual para compras personales, siempre que se respeten los límites establecidos.