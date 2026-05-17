ARCA: el valor del impuesto del monotributo en mayo 2026
Con la actualización por inflación del 14,29% correspondiente al primer semestre, ya quedaron establecidos los valores que se cobrarán en mayo.
Los nuevos valores del monotributo para mayo de 2026 ya fueron oficializados por ARCA tras la actualización semestral del 14,29% por inflación. Si bien las cuotas no cambiaron respecto a abril, los importes actuales muestran una fuerte suba frente al año pasado.
El ajuste impacta en el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social del monotributo. Además, ARCA recomienda revisar escalas y topes de facturación para evitar sanciones o recategorizaciones automáticas.
Cuánto paga cada categoría en mayo
De acuerdo con las escalas vigentes de ARCA, los valores del monotributo varían según la categoría y el tipo de actividad desarrollada, ya sea prestación de servicios o venta de productos. Los importes más consultados del monotributo quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Categoría A: $42.386,74 para contribuyentes con ingresos anuales de hasta $10.277.988,13.
- Categoría B: cuota mensual de $48.250,78.
- Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.
- Categoría D: $71.439,03 en servicios y $69.574,86 en productos.
- Categoría E: $102.537,97 para servicios y $84.538,20 para bienes.
- Categoría K: hasta $1.381.687,90 en servicios y $600.879,51 para venta de productos.
Topes de facturación y límites de permanencia
Además de pagar la cuota mensual del monotributo, los contribuyentes deben controlar la facturación acumulada de los últimos 12 meses para evitar quedar fuera del régimen simplificado. Con los nuevos límites establecidos por ARCA, también hay que prestar atención a consumos, movimientos bancarios y topes permitidos.
- Límite de facturación anual: el máximo permitido para permanecer en el monotributo es de $108.357.084,05 correspondiente a la Categoría K. Superar ese monto genera la exclusión automática del sistema.
- Precio máximo por producto: quienes se dedican a la venta de bienes no pueden comercializar artículos por encima de los $537.164,28 por unidad. Si eso ocurre, ARCA puede exigir el pase a Responsable Inscripto.
- Movimientos bancarios y consumos: el organismo fiscal controla de manera permanente gastos con tarjeta, transferencias y acreditaciones bancarias. Si los ingresos o consumos no coinciden con la categoría declarada en el monotributo, pueden iniciarse recategorizaciones o exclusiones de oficio.
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