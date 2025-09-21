Jubilación mínima: conocé el monto actualizado con aumento y bono

Lo que cobrará un jubilado de la mínima en octubre

Con el nuevo índice inflacionario, el haber máximo pasa de $2.154.562,04 en septiembre a $2.195.498,72 en octubre. La jubilación mínima va a subir de $320.220,69 a $326.304,88, la Pensión Universal para el Adulto Mayor de $256.150,11 a $261.016,96 y las Pensiones No Contributivas de $224.123,50 a $228.381,85.