Jubilación mínima: conocé el monto actualizado con aumento y bono
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para octubre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Lo que cobrará un jubilado de la mínima en octubre
Con el nuevo índice inflacionario, el haber máximo pasa de $2.154.562,04 en septiembre a $2.195.498,72 en octubre. La jubilación mínima va a subir de $320.220,69 a $326.304,88, la Pensión Universal para el Adulto Mayor de $256.150,11 a $261.016,96 y las Pensiones No Contributivas de $224.123,50 a $228.381,85.
Esta actualización se calcula con la variación del IPC de agosto, que fue de 1,9%, el mismo registro que en julio. Así es como se mantiene el esquema de incrementos mensuales que ajusta los haberes para tratar de compensar el avance de precios.
Calendario de pagos de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría modificarse por el feriado).
Jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo:
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (sujeto a cambios).
- DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.
- DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.
- DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.
- DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.
- DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.
- DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.
