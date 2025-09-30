ARCA: el nuevo monto límite para las compras en Shein
La ARCA detalló el procedimiento que deben seguir los compradores de productos en tiendas online del exterior para cumplir con las normas fiscales.
La ARCA estableció nuevos parámetros para compras internacionales en plataformas como SHEIN, con el objetivo de agilizar la entrega y evitar retenciones en Aduana. Estas normas afectan a todos los consumidores argentinos que adquieran productos en el exterior y exigen que los envíos cumplan con requisitos específicos para su liberación automática.
El incumplimiento puede generar demoras o trámites adicionales. Las plataformas de e-commerce informan sobre el estado de los pedidos, aunque la validación final depende del sistema de ARCA, garantizando que los paquetes cumplan con la normativa vigente. Incorporar estas medidas busca optimizar la experiencia de compra internacional y reducir inconvenientes para los usuarios, adaptando la gestión aduanera a la era digital.
El límite máximo de compras en SHEIN
La ARCA estableció que las compras internacionales no pueden superar los USD 3.000 por envío. Además, los paquetes deben respetar ciertas condiciones: un peso máximo de 50 kilos, un límite de hasta 3 unidades del mismo producto por paquete y uso exclusivo para consumo personal, sin fines comerciales.
Estas restricciones se aplican a compras realizadas en plataformas como SHEIN y Temu. Aunque estas tiendas ofrecen envíos gratuitos al superar cierto monto, los consumidores deben asegurarse de cumplir con las normas aduaneras. El incumplimiento de estos límites puede provocar la retención del paquete y requerir trámites adicionales para su liberación.
Estas medidas de ARCA buscan agilizar el despacho de envíos y garantizar que las compras internacionales se realicen dentro del marco legal, evitando demoras y problemas con Aduana.
El trámite para evitar que la compra no quede en la Aduana
Los compradores deben confirmar la recepción de sus envíos mediante el portal web de ARCA, ingresando con CUIT y Clave Fiscal en la sección “Envíos Postales Internacionales”. Allí, es necesario declarar que la mercadería fue recibida dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega.
Si bien Correo Argentino se encarga de la distribución, la validación final en el sistema de ARCA depende del comprador. No cumplir con este paso bloquea nuevos envíos hasta que se regularice la situación. Este trámite es obligatorio para todos los envíos internacionales y asegura que las futuras compras no sufran demoras en Aduana, agilizando la gestión y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente de ARCA.
