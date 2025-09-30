ARCA: el nuevo monto límite para las compras en Shein

aduana

El trámite para evitar que la compra no quede en la Aduana

Los compradores deben confirmar la recepción de sus envíos mediante el portal web de ARCA, ingresando con CUIT y Clave Fiscal en la sección “Envíos Postales Internacionales”. Allí, es necesario declarar que la mercadería fue recibida dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega.

Si bien Correo Argentino se encarga de la distribución, la validación final en el sistema de ARCA depende del comprador. No cumplir con este paso bloquea nuevos envíos hasta que se regularice la situación. Este trámite es obligatorio para todos los envíos internacionales y asegura que las futuras compras no sufran demoras en Aduana, agilizando la gestión y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente de ARCA.