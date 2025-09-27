La nueva propuesta de ARCA para que puedas pagar tus deudas
Este plan, que entró en vigencia el 26 de septiembre, está destinado a los contribuyentes que se encuentran próximos a la quiebra. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un nuevo plan de pagos destinado a aquellos contribuyentes que complicaciones financieras adversas o se encuentran próximos a la quiebra. Su entrada en vigencia fue el pasado 26 de septiembre.
La medida, oficializada mediante la Resolución General 5759/2025, presenta cambios con respecto al régimen anterior, ya que tiene como objetivo brindar mayor flexibilidad a quienes enfrentan dificultades financieras.
Esta nueva medida establecida por el organismo esta destinada a consolidar los ingresos del Estado, al mismo tiempo que brinda diferentes facilidades de pagos para que las empresas que atraviesan problemas financieros puedan mantener su funcionamiento.
El plan de pagos de ARCA
Este nuevo programa del organismo permite que los contribuyentes con problemas financieros puedan regularizar sus deudas impositivas y de seguridad social generadas después de la fecha de inicio del proceso, así como aquellas que hayan vencido hasta dos años después.
Quienes accedan al plan pueden hacerlo sin necesidad de un pago inicial o aportando solo un pequeño porcentaje del total adeudado, que puede ser del 1% o del 3%, según corresponda. La financiación aplica una tasa de interés que gira en torno al 2,75% mensual, al mismo tiempo que la deuda puede abonarse en un máximo de 18 cuotas.
Los dos cambios clave
ARCA modificó su régimen de facilidades de pago, introduciendo dos cambios principales:
- Plan para entidades en crisis: este régimen de pagos dirigido a contribuyentes en concurso preventivo o quiebra permite regularizar deudas fiscales y de seguridad social generadas tras el inicio del proceso.
- Actualización de montos mínimos: los pagos iniciales y las cuotas de todos los planes de facilidades se elevaron de $2.000 a $50.000.
