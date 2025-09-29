ARCA activó la devolución del impuesto PAIS: cómo pedirla
ARCA habilitó la devolución del tributo para ciertos operadores comerciales, con condiciones específicas que definen en qué casos aplica.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un mecanismo para devolver los pagos del Impuesto PAIS que no fueron computados. La decisión beneficia a importadores que habían acumulado un saldo a favor sin poder aplicarlo al tributo.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución General 5765/2025, esos montos acreditados podrán destinarse al pago de próximos derechos de importación. Con esta medida, ARCA busca brindar un alivio financiero al sector importador, permitiendo una mejor administración de los fondos y mayor previsibilidad en las operaciones de comercio exterior.
Quiénes pueden solicitar la devolución del Impuesto PAIS
El beneficio de ARCA alcanza a quienes abonaron de más el Impuesto PAIS por importación de bienes y no lo pudieron computar. Los operadores de comercio exterior interesados en recuperar esos pagos deberán inscribirse en el padrón habilitado a tal fin.
El trámite estará disponible a partir del próximo 6 de octubre, permitiendo acceder al reintegro y facilitar la regularización de saldos en futuras operaciones de importación.
Cómo solicitar la devolución del Impuesto PAIS
Los importadores deberán presentar una Declaración Jurada de Devolución (DJIP) a través El servicio Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS, habilitado por ARCA, estará disponible de manera online hasta el 19 de noviembre de 2025 inclusive. Según lo dispuesto en la normativa vigente, la primera cuota de las devoluciones aprobadas se acreditará el 15 de diciembre de 2025, mientras que las restantes se abonarán dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses siguientes.
En aquellos casos en que la devolución solicitada sea rechazada, el organismo estableció un mecanismo especial para dar respuesta. Los contribuyentes podrán ingresar a la opción Consultas web en el portal de ARCA y seleccionar la categoría RG 5765 - Devolución Importación Impuesto PAIS. Allí deberán adjuntar la documentación y los datos respaldatorios exigidos, que estarán detallados en el micrositio Impuesto PAIS del mismo portal.
ARCA tendrá un plazo máximo de 20 días corridos para dar respuesta a cada consulta. Si el resultado es favorable, el organismo notificará al operador para que corrija los errores detectados y pueda volver a presentar su solicitud, garantizando así una vía de regularización clara y transparente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario