ARCA activó la devolución del impuesto PAIS: cómo pedirla

Cómo solicitar la devolución del Impuesto PAIS

Los importadores deberán presentar una Declaración Jurada de Devolución (DJIP) a través El servicio Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS, habilitado por ARCA, estará disponible de manera online hasta el 19 de noviembre de 2025 inclusive. Según lo dispuesto en la normativa vigente, la primera cuota de las devoluciones aprobadas se acreditará el 15 de diciembre de 2025, mientras que las restantes se abonarán dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses siguientes.

En aquellos casos en que la devolución solicitada sea rechazada, el organismo estableció un mecanismo especial para dar respuesta. Los contribuyentes podrán ingresar a la opción Consultas web en el portal de ARCA y seleccionar la categoría RG 5765 - Devolución Importación Impuesto PAIS. Allí deberán adjuntar la documentación y los datos respaldatorios exigidos, que estarán detallados en el micrositio Impuesto PAIS del mismo portal.

ARCA tendrá un plazo máximo de 20 días corridos para dar respuesta a cada consulta. Si el resultado es favorable, el organismo notificará al operador para que corrija los errores detectados y pueda volver a presentar su solicitud, garantizando así una vía de regularización clara y transparente.