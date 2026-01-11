ARCA: el paso a paso para tramitar la devolución de percepciones del 2025
Si durante 2025 hiciste compras en moneda extranjera, podés pedir el reintegro del 30% ante ARCA, siempre que cumplas con todos los requisitos exigidos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los pasos para gestionar el reintegro del 30% aplicado a las compras en dólar oficial y los consumos en moneda extranjera durante 2025, el conocido “dólar tarjeta”.
Estos montos se habían retenido como anticipos de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, afectando tanto pagos con tarjetas de crédito o débito en el exterior como transacciones en servicios digitales, incluyendo plataformas de streaming.
De qué se tratan las percepciones
Las percepciones del 30% afectan a quienes abonaron en pesos bienes o servicios contratados en moneda extranjera, funcionando como un anticipo de impuestos nacionales. Este recargo se aplica, entre otros casos, a:
- Compras en el exterior.
- Pagos de servicios y suscripciones en dólares, como Netflix, Spotify, Disney+ o YouTube Premium.
- Pasajes aéreos internacionales.
- Servicios turísticos contratados a través de agencias, incluyendo paquetes o excursiones.
Quienes realizaron este tipo de consumos durante el último año pueden iniciar el trámite de reintegro para recuperar los montos retenidos.
El paso a paso para solicitar la devolución de percepciones
La ARCA explicó cómo realizar el trámite online para recuperar las percepciones del 30% cobradas por consumos en dólares durante 2025. El proceso incluye los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web de ARCA con CUIT y clave fiscal.
- Acceder al servicio “Devolución de percepciones”.
- Seleccionar el período fiscal 2025.
- Elegir “Pago a Cuenta” y luego “Percepción por compras en el exterior – RG 4815”.
- Registrar las percepciones correspondientes a consumos con tarjeta de crédito o débito, pasajes internacionales, servicios turísticos o plataformas digitales.
- Confirmar y enviar la solicitud.
Los gastos que quedan excluidos
El régimen de ARCA no contempla todas las compras en dólares para el reintegro del 30%. Entre las operaciones excluidas se encuentran:
- Compra de medicamentos.
- Adquisición de libros físicos o digitales.
- Suscripciones a plataformas educativas y software académico.
- Transporte terrestre hacia países limítrofes.
- Gastos vinculados a proyectos de investigación de universidades u organismos estatales.
- Adquisición de materiales y equipamiento para protección civil y lucha contra incendios, por entidades reconocidas por la Ley N.º 25.054.
