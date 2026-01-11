MinutoUno

ARCA: el paso a paso para tramitar la devolución de percepciones del 2025

Economía

Si durante 2025 hiciste compras en moneda extranjera, podés pedir el reintegro del 30% ante ARCA, siempre que cumplas con todos los requisitos exigidos.

ARCA: el paso a paso para tramitar la devolución de percepciones del 2025

ARCA: el paso a paso para tramitar la devolución de percepciones del 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los pasos para gestionar el reintegro del 30% aplicado a las compras en dólar oficial y los consumos en moneda extranjera durante 2025, el conocido “dólar tarjeta”.

Estos montos se habían retenido como anticipos de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, afectando tanto pagos con tarjetas de crédito o débito en el exterior como transacciones en servicios digitales, incluyendo plataformas de streaming.

De qué se tratan las percepciones

Las percepciones del 30% afectan a quienes abonaron en pesos bienes o servicios contratados en moneda extranjera, funcionando como un anticipo de impuestos nacionales. Este recargo se aplica, entre otros casos, a:

  • Compras en el exterior.
  • Pagos de servicios y suscripciones en dólares, como Netflix, Spotify, Disney+ o YouTube Premium.
  • Pasajes aéreos internacionales.
  • Servicios turísticos contratados a través de agencias, incluyendo paquetes o excursiones.

Quienes realizaron este tipo de consumos durante el último año pueden iniciar el trámite de reintegro para recuperar los montos retenidos.

netflix

El paso a paso para solicitar la devolución de percepciones

La ARCA explicó cómo realizar el trámite online para recuperar las percepciones del 30% cobradas por consumos en dólares durante 2025. El proceso incluye los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio web de ARCA con CUIT y clave fiscal.
  • Acceder al servicio “Devolución de percepciones”.
  • Seleccionar el período fiscal 2025.
  • Elegir “Pago a Cuenta” y luego “Percepción por compras en el exterior – RG 4815”.
  • Registrar las percepciones correspondientes a consumos con tarjeta de crédito o débito, pasajes internacionales, servicios turísticos o plataformas digitales.
  • Confirmar y enviar la solicitud.

Los gastos que quedan excluidos

El régimen de ARCA no contempla todas las compras en dólares para el reintegro del 30%. Entre las operaciones excluidas se encuentran:

  • Compra de medicamentos.
  • Adquisición de libros físicos o digitales.
  • Suscripciones a plataformas educativas y software académico.
  • Transporte terrestre hacia países limítrofes.
  • Gastos vinculados a proyectos de investigación de universidades u organismos estatales.
  • Adquisición de materiales y equipamiento para protección civil y lucha contra incendios, por entidades reconocidas por la Ley N.º 25.054.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas