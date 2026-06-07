ARCA: lo que sucederá con las transferencias entre cuentas en junio 2026
Para la mayoría de los usuarios, mover dinero entre cuentas propias es algo habitual, pero ARCA puede revisar estas operaciones si detecta montos elevados o inconsistencias.
ARCA mantiene bajo observación distintos movimientos financieros, por lo que quienes trasladan dinero entre sus cuentas bancarias y billeteras virtuales para obtener mejores rendimientos o concentrar saldos deben prestar especial atención a estas operaciones.
Aunque los fondos pertenezcan al mismo titular, eso no implica que queden fuera de los controles. Estas transferencias, que son habituales y completamente legales, forman parte del monitoreo que realiza el sistema financiero sobre la circulación de fondos.
En ese marco, bancos y fintech pueden reportar determinadas operaciones a ARCA cuando detectan inconsistencias entre los movimientos registrados, los ingresos declarados y el perfil económico de cada usuario.
Transferencias entre cuentas propias y controles de ARCA
Aunque las transferencias entre cuentas propias son legales y no generan impuestos, ARCA puede poner el foco en determinadas operaciones cuando involucran montos elevados o fondos provenientes de movimientos excepcionales. En esos casos, las entidades financieras pueden solicitar documentación que permita acreditar el origen de los fondos.
Los controles también se activan cuando los movimientos de dinero superan ampliamente los ingresos declarados. Para detectar posibles inconsistencias, los sistemas cruzan información fiscal y bancaria y verifican si existe coherencia entre lo informado y la actividad registrada en las cuentas.
Además de una transferencia puntual, se analiza el volumen total de operaciones realizadas durante el mes. Si no se puede justificar la procedencia del dinero, la entidad puede presentar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF y dar lugar a controles más exhaustivos.
Límites de ARCA en 2026: montos que activan reportes bancarios
Para reforzar el seguimiento de los movimientos financieros, ARCA estableció una serie de montos a partir de los cuales los bancos y las billeteras virtuales deben informar determinadas operaciones. Estos límites funcionan como parámetros de control Los principales umbrales vigentes son los siguientes:
- Personas físicas: hasta $50.000.000 mensuales.
- Personas jurídicas: hasta $30.000.000 mensuales.
- Extracciones de efectivo: $10.000.000 por mes.
- Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin documentación extra.
Superar estos valores no significa recibir una sanción de manera automática. Sin embargo, ARCA puede requerir información adicional para verificar la procedencia del dinero. Además, los controles abarcan tanto operaciones en dólares, convertidas a pesos según el tipo de cambio oficial, como movimientos con criptomonedas, que son valuados de acuerdo con las referencias informadas por los sujetos obligados.
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