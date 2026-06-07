ARCA: lo que sucederá con las transferencias entre cuentas en junio 2026

Los controles también se activan cuando los movimientos de dinero superan ampliamente los ingresos declarados. Para detectar posibles inconsistencias, los sistemas cruzan información fiscal y bancaria y verifican si existe coherencia entre lo informado y la actividad registrada en las cuentas.

Además de una transferencia puntual, se analiza el volumen total de operaciones realizadas durante el mes. Si no se puede justificar la procedencia del dinero, la entidad puede presentar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF y dar lugar a controles más exhaustivos.

Límites de ARCA en 2026: montos que activan reportes bancarios

Para reforzar el seguimiento de los movimientos financieros, ARCA estableció una serie de montos a partir de los cuales los bancos y las billeteras virtuales deben informar determinadas operaciones. Estos límites funcionan como parámetros de control Los principales umbrales vigentes son los siguientes:

Personas físicas: hasta $50.000.000 mensuales.

hasta mensuales. Personas jurídicas: hasta $30.000.000 mensuales.

hasta mensuales. Extracciones de efectivo: $10.000.000 por mes.

por mes. Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin documentación extra.

Superar estos valores no significa recibir una sanción de manera automática. Sin embargo, ARCA puede requerir información adicional para verificar la procedencia del dinero. Además, los controles abarcan tanto operaciones en dólares, convertidas a pesos según el tipo de cambio oficial, como movimientos con criptomonedas, que son valuados de acuerdo con las referencias informadas por los sujetos obligados.