ARCA: el procedimiento para devolver pagos del impuesto PAIS

El organismo aclaró que los reintegros se realizarán en cuotas: la primera se abonará el 15 de diciembre de 2025 y las restantes dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes siguiente. En caso de que la solicitud sea rechazada, los importadores podrán realizar consultas a través del portal web de ARCA hasta el 20 de noviembre, con un plazo de 20 días corridos para obtener respuesta.

La resolución, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, entra en vigencia desde su publicación y comenzará a regir formalmente a partir del 6 de octubre, ofreciendo un procedimiento claro y seguro para que los importadores puedan recuperar los pagos no computados del tributo.