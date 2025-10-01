ARCA: el procedimiento para devolver pagos del impuesto PAIS
La ARCA habilitó a los operadores de comercio exterior a solicitar la devolución de pagos a cuenta del Impuesto PAIS no aplicados en importaciones hasta noviembre de 2024.
La ARCA informó que los operadores de comercio exterior ya pueden solicitar la devolución de los pagos a cuenta del Impuesto PAIS que no fueron aplicados, total o parcialmente, en importaciones realizadas hasta noviembre de 2024. Entera`te de todos los detalles en la nota.
Esta disposición se oficializó mediante la Resolución General 5765/2025, publicada en el Boletín Oficial, y retoma el procedimiento especial de reintegro que había sido implementado en 2023 a través de la Resolución General 5720.
Con esta medida, el organismo busca agilizar la recuperación de fondos para los importadores, ofreciendo un mecanismo claro y seguro para regularizar los pagos no computados del tributo, reforzando la transparencia y eficiencia en los procesos de comercio exterior.
Los detalles sobre la devolución de pagos a importadores
Según la Resolución General 5765/2025, podrán solicitar la devolución de pagos a cuenta del Impuesto PAIS los importadores que realizaron operaciones con registro aduanero hasta el 12 de diciembre de 2023 y no pudieron aplicar esos montos, ya sea por falta de acceso al mercado de cambios o por haber suscripto bonos Bopreal con alícuota cero. También incluye operaciones realizadas entre el 13 de diciembre de 2023 y el 24 de noviembre de 2024 cuando los pagos no se hayan computado.
La ARCA dispuso la reapertura del “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS”, donde los operadores deberán presentar una declaración jurada de devolución (DJIP). Este trámite estará disponible del 6 de octubre al 19 de noviembre de 2025.
El organismo aclaró que los reintegros se realizarán en cuotas: la primera se abonará el 15 de diciembre de 2025 y las restantes dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes siguiente. En caso de que la solicitud sea rechazada, los importadores podrán realizar consultas a través del portal web de ARCA hasta el 20 de noviembre, con un plazo de 20 días corridos para obtener respuesta.
La resolución, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, entra en vigencia desde su publicación y comenzará a regir formalmente a partir del 6 de octubre, ofreciendo un procedimiento claro y seguro para que los importadores puedan recuperar los pagos no computados del tributo.
