Quiénes son los monotributistas de ARCA que deberán pagar más de $50.000 en enero
El organismo puso sobre la mesa los valores del monotributo y confirmó cuánto se paga en enero de 2026, con el detalle de los montos según cada categoría.
De cara al próximo año, La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los nuevos valores del monotributo 2026, una actualización que modificará el pago mensual que deberán realizar los contribuyentes a partir de enero.
El ajuste impacta de lleno en cada categoría y ya empieza a mover la calculadora de quienes están inscriptos en el régimen.
En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmó que la recategorización del monotributo será obligatoria en enero y tendrá como fecha límite el 20 de febrero de 2026. El trámite deberá realizarse en función de los ingresos obtenidos durante 2025, un paso clave para evitar desajustes, multas o pagos fuera de categoría.
Las personas que pagarán hasta $63.000 en enero
De cara al inicio del año, ARCA oficializó los valores del monotributo en enero de 2026 y detalló cuánto deberán pagar quienes integran la categoría D. En este tramo, la cuota mensual quedó fijada en $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio, según lo establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Las personas de esta categoría deberán abonar el pago de enero antes de confirmar su recategorización en el monotributo, un trámite que será obligatorio durante enero. La gestión tendrá como fecha límite el 20 de febrero de 2026 y se realizará según los ingresos obtenidos a lo largo de 2025, clave para mantenerse en regla y evitar problemas fiscales.
Lo que deberá pagar cada categoría del monotributo en enero
Los valores oficiales del monotributo en enero quedaron definidos de la siguiente manera, con diferencias entre servicios y comercio según corresponda a cada categoría:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 en servicios y $48.320,22 en comercios
- Categoría D: $63.357,80 en servicios y $61.824,18 en comercios
- Categoría E: $89.714,31 en servicios y $81.070,26 en comercios
- Categoría F: $112.906,59 en servicios y $97.291,54 en comercios
- Categoría G: $172.457,38 en servicios y $118.920,05 en comercios
- Categoría H: $391.400,62 en servicios y $238.038,48 en comercios
- Categoría I: $721.650,46 en servicios y $355.672,64 en comercios
- Categoría J: $874.069,29 en servicios y $434.895,92 en comercios
- Categoría K: $1.208.890,60 en servicios y $525.732,01 en comercios
