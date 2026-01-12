Quiénes son los monotributistas de ARCA que deberán pagar más de $50.000 en enero

Las personas de esta categoría deberán abonar el pago de enero antes de confirmar su recategorización en el monotributo, un trámite que será obligatorio durante enero. La gestión tendrá como fecha límite el 20 de febrero de 2026 y se realizará según los ingresos obtenidos a lo largo de 2025, clave para mantenerse en regla y evitar problemas fiscales.