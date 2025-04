ARCA: la manera de saber si el organismo dio de baja tu monotributo

El motivo por el que ARCA dió de baja a 400.000 personas

Más de 400 mil personas fueron dadas de baja del Monotributo Social tras la implementación de una nueva exigencia: abonar el 50% del aporte a la obra social, tanto del titular como de sus adherentes. Esta modificación, oficializada por una resolución del Ministerio de Capital Humano, reemplazó el subsidio estatal que cubría ese gasto, lo que generó un fuerte impacto entre los beneficiarios. Quienes deseen seguir dentro del régimen deben cumplir con este requisito, aunque siguen exentos del pago del importe integrado y continúan sumando aportes al sistema previsional.

Según datos recientes, más de 405 mil inscriptos fueron excluidos por no completar el reempadronamiento o no poder afrontar el nuevo costo del sistema de salud. Aunque el Informe de Trabajo no detalla los motivos exactos de la baja masiva, especialistas señalan que la combinación entre la falta de actualización de datos y la eliminación del subsidio estatal fueron determinantes en esta disminución del padrón.

monotributo social.jpg

La manera de saber si sos uno de los monotributistas que ARCA va a dar de baja

Los contribuyentes que deseen verificar si continúan registrados en el Monotributo Social pueden hacerlo de manera rápida y sencilla a través del sitio web oficial de ARCA. Para realizar la consulta, solo se necesita el número de CUIL y la clave de la seguridad social.

Una vez dentro del portal de ARCA, hay que ingresar a la sección correspondiente al Monotributo Social y allí se podrá visualizar si hubo algún cambio en la situación frente al organismo. Otra opción disponible es consultar la credencial de pago utilizando el número de CUIT, lo que también permite saber si la persona sigue formando parte del sistema. En caso de haber sido dado de baja por error, existe la posibilidad de iniciar un reclamo formal para solicitar la revisión del caso y, si corresponde, regularizar la situación.