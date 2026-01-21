 ARCA: las escalas del monotributo que entrarán en vigencia a partir de febrero de 2026

La plataforma informa la categoría vigente y permite revisar las escalas actualizadas antes de avanzar. Luego, se solicita cargar la facturación de los últimos 12 meses, indicar si la actividad se desarrolla en un local y si la provincia está adherida al Monotributo Unificado.

Con esos datos, ARCA determina automáticamente la categoría sugerida. En el tramo final, el contribuyente confirma la información, valida el trámite y accede a la credencial actualizada, con el nuevo monto a pagar desde el mes siguiente.