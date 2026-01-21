ARCA: las escalas del monotributo que entrarán en vigencia a partir de febrero de 2026
El organismo actualizó los topes del régimen simplificado y obligó a revisar ingresos anuales, montos mensuales y categorías antes de quedar fuera de juego fiscal.
ARCA dio a conocer las nuevas escalas del monotributo 2026, que empezarán a regir desde el 1° de febrero y traerán cambios clave para los pequeños contribuyentes. La revisión de los valores ajusta los topes de facturación anual, redefine los importes mínimos y máximos de cada categoría y actualiza los montos mensuales que se deben abonar dentro del régimen simplificado.
La modificación se explica por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante el segundo semestre, un factor que impacta de lleno en los límites de ingresos permitidos y en la ubicación correcta dentro de cada escala.
Con este nuevo esquema, ARCA vuelve a ordenar las categorías de la A a la K, teniendo en cuenta no solo los ingresos brutos anuales, sino también variables como la superficie afectada, el consumo eléctrico y los alquileres anuales, datos clave para evitar desajustes y sanciones.
Los nuevos montos a pagar del monotributo en febrero 2026
La actualización también impacta en el monto mensual del monotributo, que reúne el impuesto integrado, los aportes al SIPA y la obra social. Los importes cambian según la categoría y la actividad, ya sea servicios o venta de bienes. Desde febrero, los pagos totales irán de $42.386,74 en las categorías iniciales hasta $1.381.687,90 en la categoría K para locaciones y prestaciones, de acuerdo al esquema oficial publicado por ARCA.
El paso a paso para recategorizarse
La recategorización del monotributo se gestiona de forma online desde el Portal Monotributo de ARCA, accediendo con CUIT y clave fiscal. Dentro del sistema, se debe elegir la opción Recategorizarme, disponible exclusivamente en enero y julio.
La plataforma informa la categoría vigente y permite revisar las escalas actualizadas antes de avanzar. Luego, se solicita cargar la facturación de los últimos 12 meses, indicar si la actividad se desarrolla en un local y si la provincia está adherida al Monotributo Unificado.
Con esos datos, ARCA determina automáticamente la categoría sugerida. En el tramo final, el contribuyente confirma la información, valida el trámite y accede a la credencial actualizada, con el nuevo monto a pagar desde el mes siguiente.
