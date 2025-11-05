ARCA: las modificaciones que realizará el organismo y afectará a los argentinos con dinero en el exterior

Las modificaciones que realizará ARCA

Hasta ahora, el régimen simplificado de ARCA solo incluía rentas de fuente argentina, dejando afuera a quienes generan ingresos o invierten en el exterior. La nueva norma amplía el alcance, incorporando ganancias obtenidas fuera del país, como intereses financieros, alquileres, dividendos y rendimientos de criptomonedas o CEDEARs. Aun así, falta una reglamentación complementaria que detalle qué ingresos externos quedarán alcanzados y cómo se verificará la información, ya que ARCA no tiene acceso automático a todos los datos internacionales.