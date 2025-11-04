ARCA: los montos que habrá que destinar al organismo para el Impuesto a las Ganancias

Ganancia no imponible: $4.507.505,52

Cónyuge: $4.245.166,13

Hijo: $2.140.852,77

Hijo incapacitado para el trabajo: $4.281.705,54

Deducción especial: $21.636.026,48

Con estas actualizaciones, la ARCA busca ajustar los límites de tributación a la inflación y ofrecer alivio fiscal a los contribuyentes.

El monto inicial para pagar Ganancias en noviembre

Los pisos salariales para comenzar a tributar Ganancias en noviembre 2025 según la ARCA son:

Soltero sin hijos: neto $2.360.180 | bruto $2.843.590

neto $2.360.180 | bruto $2.843.590 Casado con 2 hijos: neto $3.129.967 | bruto $3.771.045

neto $3.129.967 | bruto $3.771.045 Soltero con 1 hijo: neto $2.553.451 | bruto $3.076.447

Estos valores determinan a partir de qué ingresos los trabajadores deberán pagar el impuesto, ajustando la carga fiscal a la realidad salarial.

Impacto en las retenciones

La actualización de las deducciones de ARCA reduce las retenciones para los trabajadores cuyos ingresos se mantuvieron estables o aumentaron menos del 15,10%, aliviando la carga fiscal mensual. Algunos ejemplos concretos son:

Sueldo bruto $5.000.000 (soltero): retención baja de $617.700 a $487.600.

retención baja de $617.700 a $487.600. Sueldo bruto $2.500.000: deja de tributar, antes retenían $12.690 mensuales.

deja de tributar, antes retenían $12.690 mensuales. Sueldo bruto $3.000.000 (casado con 2 hijos): no tributa, antes pagaba $10.600 mensuales.

La liquidación anual del impuesto se realizará en abril o mayo de 2026. Si durante el segundo semestre de 2025 se practicaron retenciones mayores a las correspondientes, ARCA devolverá el excedente al trabajador.

Este sistema implica que los empleados adelantan el pago del impuesto con su salario, regularizándose recién al año siguiente, asegurando que la tributación final refleje de manera precisa los ingresos efectivamente percibidos y evitando pagos excesivos durante el período.