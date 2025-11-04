ARCA: los montos que habrá que destinar al organismo para el Impuesto a las Ganancias
La ARCA comunicó los valores definitivos que determinarán la carga impositiva sobre los salarios de los trabajadores en relación de dependencia.
Durante el segundo semestre de 2025, los trabajadores en relación de dependencia enfrentan modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. La ARCA actualizó las deducciones y escalas impositivas aplicando un ajuste del 15,10% según la inflación acumulada del primer semestre. Estos cambios impactan directamente en las retenciones mensuales y en el salario neto de los empleados.
El incremento en las deducciones busca reducir la carga fiscal sobre quienes no recibieron aumentos significativos en sus ingresos. La actualización afecta tanto al mínimo no imponible como a la liquidación anual, lo que puede derivar en menores retenciones o incluso en la exención del pago para ciertos contribuyentes. Con estas medidas, la ARCA intenta equilibrar la tributación y brindar alivio económico a los trabajadores.
ARCA Ganancias: deducciones para noviembre 2025
Los trabajadores en relación de dependencia deberán tener en cuenta los nuevos valores de deducciones establecidos por la ARCA para el segundo semestre de 2025 y el período anual. Estos montos impactan directamente en la carga impositiva y en las retenciones sobre los salarios:
Período julio-diciembre 2025:
- Ganancia no imponible: $4.211.886,94
- Cónyuge: $3.966.752,72
- Hijo: $2.000.447,87
- Hijo incapacitado para el trabajo: $4.000.895,74
- Deducción especial: $20.217.057,35
Período anual 2025:
- Ganancia no imponible: $4.507.505,52
- Cónyuge: $4.245.166,13
- Hijo: $2.140.852,77
- Hijo incapacitado para el trabajo: $4.281.705,54
- Deducción especial: $21.636.026,48
Con estas actualizaciones, la ARCA busca ajustar los límites de tributación a la inflación y ofrecer alivio fiscal a los contribuyentes.
El monto inicial para pagar Ganancias en noviembre
Los pisos salariales para comenzar a tributar Ganancias en noviembre 2025 según la ARCA son:
- Soltero sin hijos: neto $2.360.180 | bruto $2.843.590
- Casado con 2 hijos: neto $3.129.967 | bruto $3.771.045
- Soltero con 1 hijo: neto $2.553.451 | bruto $3.076.447
Estos valores determinan a partir de qué ingresos los trabajadores deberán pagar el impuesto, ajustando la carga fiscal a la realidad salarial.
Impacto en las retenciones
La actualización de las deducciones de ARCA reduce las retenciones para los trabajadores cuyos ingresos se mantuvieron estables o aumentaron menos del 15,10%, aliviando la carga fiscal mensual. Algunos ejemplos concretos son:
- Sueldo bruto $5.000.000 (soltero): retención baja de $617.700 a $487.600.
- Sueldo bruto $2.500.000: deja de tributar, antes retenían $12.690 mensuales.
- Sueldo bruto $3.000.000 (casado con 2 hijos): no tributa, antes pagaba $10.600 mensuales.
La liquidación anual del impuesto se realizará en abril o mayo de 2026. Si durante el segundo semestre de 2025 se practicaron retenciones mayores a las correspondientes, ARCA devolverá el excedente al trabajador.
Este sistema implica que los empleados adelantan el pago del impuesto con su salario, regularizándose recién al año siguiente, asegurando que la tributación final refleje de manera precisa los ingresos efectivamente percibidos y evitando pagos excesivos durante el período.
