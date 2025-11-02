ARCA: la manera de pedir el reintegro de las suscripciones a las plataformas de streaming
En ARCA ya está disponible la solicitud de devolución de percepciones 2023 para quienes pagaron por servicios de plataformas digitales.
Desde el ARCA se permite ahora que quienes no estén registrados en Ganancias ni Bienes Personales puedan reclamar la devolución del 35% de percepción aplicada a pagos en moneda extranjera. Esta medida beneficia principalmente a quienes consumen plataformas de streamings, incluyendo servicios como Netflix, Amazon¡, HBO o Spotify, así como a compras realizadas con tarjeta en dólares.
Gracias a esta iniciativa de ARCA, los contribuyentes pueden recuperar parte del dinero destinado a impuestos sobre consumos digitales y compras internacionales, facilitando un alivio económico para quienes disfrutan del entretenimiento online en Argentina.
Solicitar este reintegro es un trámite clave para aprovechar al máximo los gastos en streamings sin perder dinero por percepciones sobre moneda extranjera.
Cómo solicitar el reintegro
El trámite para solicitar la devolución de percepciones se realiza de manera completamente online a través del portal de ARCA, utilizando CUIT y clave fiscal. El procedimiento es rápido y sencillo:
- Acceder al sitio web de ARCA.
- Seleccionar la opción “Devolución de percepciones”.
- Elegir entre consultar percepciones ya registradas por el sistema o cargarlas manualmente.
- En caso de carga manual, presionar “Nuevo”, ingresar el período correspondiente (año y mes en formato AAAAMM) y confirmar.
- Revisar todos los datos, presentar la solicitud y descargar el comprobante que respalde la gestión.
Este reintegro es una herramienta clave para quienes abonan servicios en dólares y no pueden computar esas percepciones contra Ganancias o Bienes Personales. Gracias a ARCA, los contribuyentes tienen la posibilidad de recuperar parte de lo pagado, disminuyendo así el impacto económico que generan los impuestos sobre consumos en moneda extranjera, especialmente en plataformas de streamings y compras digitales internacionales.
Plazos y seguimiento
ARCA puede tardar hasta 60 días hábiles en procesar cada solicitud. Para seguir el trámite, el contribuyente debe ingresar al servicio “Devolución de percepciones”, presionar “Buscar” y luego “Aceptar” para consultar el estado del reintegro.
