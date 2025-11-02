ARCA: la manera de pedir el reintegro de las suscripciones a las plataformas de streaming

Acceder al sitio web de ARCA .

. Seleccionar la opción “Devolución de percepciones ”.

”. Elegir entre consultar percepciones ya registradas por el sistema o cargarlas manualmente.

En caso de carga manual, presionar “Nuevo”, ingresar el período correspondiente (año y mes en formato AAAAMM) y confirmar.

Revisar todos los datos, presentar la solicitud y descargar el comprobante que respalde la gestión.

arca

Este reintegro es una herramienta clave para quienes abonan servicios en dólares y no pueden computar esas percepciones contra Ganancias o Bienes Personales. Gracias a ARCA, los contribuyentes tienen la posibilidad de recuperar parte de lo pagado, disminuyendo así el impacto económico que generan los impuestos sobre consumos en moneda extranjera, especialmente en plataformas de streamings y compras digitales internacionales.