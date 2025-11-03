La billetera virtual que ARCA no podría acceder e investigar las transferencias
ARCA aplicó nuevas modificaciones al informe de movimientos obligatorio, aunque una de las entidades quedó exceptuada de cumplirlas.
Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevas medidas para monitorear las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales y cuentas bancarias, con el objetivo de evitar maniobras de evasión fiscal. No obstante, una de las plataformas quedó fuera de estas revisiones.
Además, el organismo actualizó el sistema de reportes, ampliando los montos y tipos de transacciones que deberán ser informadas por las entidades financieras cuando superen los límites establecidos, en un contexto que coincide con el próximo feriado en ARCA.
ARCA: cambios en el sistema de reporte de operaciones
Con las nuevas disposiciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los bancos y las billeteras virtuales ahora cuentan con pautas más precisas sobre qué operaciones deben reportar. Se aconseja conservar comprobantes y documentación que respalde el origen de los fondos para evitar inconvenientes durante una revisión.
Según la normativa vigente, ARCA podrá investigar transferencias que superen los $50.000.000 en personas humanas y los $30.000.000 en personas jurídicas, ya sea dentro de un período determinado o al cierre mensual. También se considerarán tanto los movimientos positivos como los negativos, un punto clave antes del próximo feriado en ARCA.
PayPal, la billetera que ARCA no podrá controlar
La billetera digital PayPal, originaria de Estados Unidos, es una de las pocas plataformas sobre las que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no puede ejercer un control directo. Esto ocurre porque no posee sede en Argentina ni mantiene acuerdos de intercambio de información con el organismo.
No obstante, si se realiza una transferencia desde PayPal hacia una cuenta local, ARCA sí podrá rastrear la operación.
PayPal funciona en más de 200 países y admite más de 25 monedas, lo que la convierte en una de las billeteras virtuales más utilizadas a nivel global, incluso durante el feriado en ARCA.
