ARCA: los montos en transferencias bancarias que comenzará a investigar el organismo

Con el inicio de 2026, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los montos desde los cuales pone la lupa sobre transferencias y acreditaciones en cuentas bancarias y billeteras virtuales. Estos límites, que se ajustan cada seis meses en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), son clave para evitar bloqueos, demoras o posibles sanciones.