ARCA: los cambios que impondrá el organismo y afectan a los contribuyentes

arca

Paso a paso para actualizar el domicilio fiscal:

Ingresar al servicio web Sistema Registral con Clave Fiscal.

con Clave Fiscal. Acceder al Registro Único Tributario .

. Ir a la tarjeta Domicilios y seleccionar la opción Modificar .

y seleccionar la opción . Completar el formulario electrónico de declaración jurada N° 420/D, con Clave Fiscal nivel 3 o superior.

Desde el organismo remarcaron que este procedimiento reduce errores y previene incumplimientos que, en situaciones graves, pueden terminar en multas de hasta 35 millones de pesos.

Además, se confirmó que las billeteras virtuales continúan excluidas del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, mientras que los servicios vinculados a cripto activos siguen alcanzados por el tributo y mantienen sus obligaciones impositivas vigentes.