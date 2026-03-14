Monotributo 2026: ARCA aumentó las cuotas un 14,29% desde marzo y ya rigen los nuevos topes de facturación anual
El ajuste semestral del régimen simplificado ya impacta en los bolsillos de los trabajadores. Conocé qué tenés que hacer hoy para evitar multas de la entidad.
Desde marzo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA) aplicó una actualización del Monotributo que afecta a millones de trabajadores independientes. La medida contempla un aumento del 14,29% en las cuotas mensuales y la actualización de los límites de facturación de cada categoría, siguiendo el ajuste semestral vinculado a la inflación.
Esta opción está disponible especialmente para quienes declaran ingresos a través de plataformas digitales y para aquellos que aún no iniciaron el recurso de apelación por la vía tradicional. De esta manera, se aconseja a los contribuyentes revisar su categoría y evaluar si necesitan una recategorización.
Cómo cambian las cuotas del Monotributo desde marzo
El 14,29% de aumento afecta las cuotas mensuales que abonan los monotributistas, incluyendo tanto el componente impositivo como los aportes a la seguridad social y a la obra social.
El ajuste se calculó tomando como referencia la variación del IPC durante el segundo semestre de 2025, por lo que cada categoría del régimen simplificado tiene ahora montos mensuales más altos y límites de facturación anual actualizados.
Entre los cambios principales se encuentran: nuevos topes de ingresos por categoría, incremento en las cuotas y actualización automática conforme a la inflación. Esta modificación forma parte del sistema semestral de ajuste, diseñado para mantener el Monotributo alineado con la evolución de los precios, evitando que pierdan poder adquisitivo.
Qué deben hacer los monotributistas
Con los nuevos montos en vigencia, ARCA aconseja a los monotributistas verificar su situación fiscal para prevenir errores o posibles multas. Algunas de las medidas clave que conviene revisar incluyen:
- Verificar si el nivel de facturación anual sigue dentro de la categoría actual.
- Controlar que los ingresos declarados coincidan con los límites establecidos.
- Realizar la recategorización si corresponde.
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