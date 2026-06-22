ARCA: las nuevas escalas y montos del monotributo de junio de 2026

La ARCA estableció los nuevos valores mensuales del Monotributo:

Categoría A: cuota mensual de $42.386,74.

cuota mensual de $42.386,74. Categoría B: pasará a $48.250,78.

En estas dos primeras categorías, los montos serán iguales tanto para quienes ofrecen servicios como para quienes realizan venta de bienes. Desde la Categoría C comienzan las diferencias según la actividad:

Categoría C: servicios $56.501,85; bienes $55.227,06.

servicios $56.501,85; bienes $55.227,06. Categoría D: servicios $72.414,10; bienes $70.661,26.

servicios $72.414,10; bienes $70.661,26. Categoría E: servicios $102.537,97; bienes $92.658,35.

servicios $102.537,97; bienes $92.658,35. Categoría F: servicios $129.045,32; bienes $111.198,27.

servicios $129.045,32; bienes $111.198,27. Categoría G: servicios $197.108,23; bienes $135.918,34.

servicios $197.108,23; bienes $135.918,34. Categoría H: servicios $447.346,93; bienes $272.063,40.

servicios $447.346,93; bienes $272.063,40. Categoría I: servicios $824.802,26; bienes $406.512,05.

servicios $824.802,26; bienes $406.512,05. Categoría J: servicios $999.007,65; bienes $497.059,41.

servicios $999.007,65; bienes $497.059,41. Categoría K: la escala más alta del sistema, tendrá una cuota de $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para venta de bienes.

Con esta actualización, los monotributistas deberán revisar los nuevos parámetros y analizar si mantienen su categoría actual o si necesitan realizar una recategorización ante la ARCA.

Cuánto aumentará el valor de la cuota mensual según la actividad desarrollada

Además de los cambios en las cuotas, cada categoría del Monotributo cuenta con un límite máximo de facturación anual que determina la permanencia dentro del régimen. Cuando un contribuyente supera ese tope, debe evaluar una posible recategorización. Estos valores también se actualizan cada seis meses tomando como referencia la variación del IPC.

Con la nueva actualización de la ARCA, los topes de facturación del Monotributo que comenzarán a regir el próximo mes serán:

Categoría A: hasta $10.277.988,13.

hasta $10.277.988,13. Categoría B: hasta $15.058.447,71.

hasta $15.058.447,71. Categoría C: hasta $21.113.696,52.

hasta $21.113.696,52. Categoría D: hasta $26.212.853,42.

hasta $26.212.853,42. Categoría E: hasta $30.833.964,37.

hasta $30.833.964,37. Categoría F: hasta $38.642.048,36.

hasta $38.642.048,36. Categoría G: hasta $46.211.109,37.

hasta $46.211.109,37. Categoría H: hasta $70.113.407,33.

hasta $70.113.407,33. Categoría I: hasta $78.479.211,62.

hasta $78.479.211,62. Categoría J: hasta $89.872.640,30.

hasta $89.872.640,30. Categoría K: hasta $108.357.084,05.

Los monotributistas deberán controlar estos nuevos parámetros para conocer si continúan en la misma escala o si corresponde modificar su categoría dentro del régimen simplificado.

Qué contribuyentes deberán revisar su situación fiscal antes de la próxima recategorización

La actualización del Monotributo impactará tanto en los trabajadores independientes que brindan servicios como en aquellos contribuyentes que realizan venta de bienes.

El ajuste aplicado por la ARCA seguirá el esquema automático establecido por la normativa vigente, que contempla la evolución de la inflación y otros indicadores económicos para definir los nuevos valores del régimen simplificado.