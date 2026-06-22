ARCA: las nuevas escalas y montos del monotributo de junio de 2026
La ARCA informó los nuevos montos y categorías del Monotributo que regirán desde el próximo mes, con cambios que impactarán en los contribuyentes.
A partir de junio, la ARCA aplicará la actualización prevista para las cuotas del monotributo, tomando como referencia la evolución de la inflación acumulada durante los últimos seis meses. La medida contempla cambios en los montos mensuales, los límites de facturación y los parámetros que determinan cada categoría del régimen simplificado.
Ante esta modificación, los monotributistas deberán controlar su situación fiscal y verificar si mantienen la categoría actual o si corresponde realizar una recategorización del monotributo. Revisar estos datos será clave para evitar problemas y cumplir correctamente con las obligaciones tributarias.
Cómo quedan las categorías del Monotributo y los nuevos topes de facturación anual
Desde junio de 2026, el Monotributo tendrá una actualización del 14,3% como consecuencia del ajuste por la inflación acumulada en el último semestre. La suba modificará tanto las cuotas mensuales que pagan los contribuyentes como los topes de facturación anual establecidos para cada categoría.
Los aumentos no serán iguales para todos los niveles del régimen simplificado: las categorías más bajas tendrán variaciones más leves, mientras que las escalas superiores registrarán incrementos más elevados, principalmente entre quienes desarrollan actividades de servicios.
La ARCA estableció los nuevos valores mensuales del Monotributo:
- Categoría A: cuota mensual de $42.386,74.
- Categoría B: pasará a $48.250,78.
En estas dos primeras categorías, los montos serán iguales tanto para quienes ofrecen servicios como para quienes realizan venta de bienes. Desde la Categoría C comienzan las diferencias según la actividad:
- Categoría C: servicios $56.501,85; bienes $55.227,06.
- Categoría D: servicios $72.414,10; bienes $70.661,26.
- Categoría E: servicios $102.537,97; bienes $92.658,35.
- Categoría F: servicios $129.045,32; bienes $111.198,27.
- Categoría G: servicios $197.108,23; bienes $135.918,34.
- Categoría H: servicios $447.346,93; bienes $272.063,40.
- Categoría I: servicios $824.802,26; bienes $406.512,05.
- Categoría J: servicios $999.007,65; bienes $497.059,41.
- Categoría K: la escala más alta del sistema, tendrá una cuota de $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para venta de bienes.
Con esta actualización, los monotributistas deberán revisar los nuevos parámetros y analizar si mantienen su categoría actual o si necesitan realizar una recategorización ante la ARCA.
Cuánto aumentará el valor de la cuota mensual según la actividad desarrollada
Además de los cambios en las cuotas, cada categoría del Monotributo cuenta con un límite máximo de facturación anual que determina la permanencia dentro del régimen. Cuando un contribuyente supera ese tope, debe evaluar una posible recategorización. Estos valores también se actualizan cada seis meses tomando como referencia la variación del IPC.
Con la nueva actualización de la ARCA, los topes de facturación del Monotributo que comenzarán a regir el próximo mes serán:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13.
- Categoría B: hasta $15.058.447,71.
- Categoría C: hasta $21.113.696,52.
- Categoría D: hasta $26.212.853,42.
- Categoría E: hasta $30.833.964,37.
- Categoría F: hasta $38.642.048,36.
- Categoría G: hasta $46.211.109,37.
- Categoría H: hasta $70.113.407,33.
- Categoría I: hasta $78.479.211,62.
- Categoría J: hasta $89.872.640,30.
- Categoría K: hasta $108.357.084,05.
Los monotributistas deberán controlar estos nuevos parámetros para conocer si continúan en la misma escala o si corresponde modificar su categoría dentro del régimen simplificado.
Qué contribuyentes deberán revisar su situación fiscal antes de la próxima recategorización
La actualización del Monotributo impactará tanto en los trabajadores independientes que brindan servicios como en aquellos contribuyentes que realizan venta de bienes.
El ajuste aplicado por la ARCA seguirá el esquema automático establecido por la normativa vigente, que contempla la evolución de la inflación y otros indicadores económicos para definir los nuevos valores del régimen simplificado.
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