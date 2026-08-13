El Gobierno avaló bono extraordinario de $1.280.000 para que trabajadores tercerizados compensen la inflación
La UOM y las empresas siderúrgicas acordaron una recomposición salarial que incluye un bono extraordinario para todos los trabajadores de la actividad.
Tras arduas negociaciones, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Cámara Argentina del Acero lograron un entendimiento para los trabajadores de la Rama 21. El esperado acuerdo paritario establece la entrega de un importante bono extraordinario y diversos incrementos salariales no remunerativos para mitigar el impacto inflacionario actual.
Cómo se pagará el bono extraordinario y los aumentos
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Además de las correspondientes actualizaciones mensuales, la negociación fijó una suma extraordinaria de $1.600.000 para los empleados directos de las siderúrgicas. En el caso del personal de firmas contratistas y trabajadores tercerizados, el acuerdo establece el pago del 80% de ese monto, garantizando una cifra de $1.280.000. Si bien aún no hay fecha de cobro definida, las partes aguardan la homologación oficial de la Secretaría de Trabajo para avanzar con su liquidación.
En el plano estrictamente salarial, la comisión encabezada por el interventor judicial Alberto Biglieri pactó un 6% de aumento no remunerativo para el trimestre de agosto, septiembre y octubre. A partir de noviembre, se aplicará otro 6% no acumulativo, que tendrá vigencia durante los dos últimos meses del año. Los nuevos sueldos básicos del convenio comenzarán a regir de manera oficial desde el 1° de enero de 2027.
Mientras la Rama 21 logró cerrar su esquema de incrementos, la situación de la Rama 17 (actividad metalmecánica) continúa bajo tensión. Al no alcanzar un consenso en la última reunión, la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para este jueves 13 de agosto, donde las partes intentarán destrabar el conflicto.
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