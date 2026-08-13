El Gobierno avaló bono extraordinario de $1.280.000 para que trabajadores tercerizados compensen la inflación

Además de las correspondientes actualizaciones mensuales, la negociación fijó una suma extraordinaria de $1.600.000 para los empleados directos de las siderúrgicas. En el caso del personal de firmas contratistas y trabajadores tercerizados, el acuerdo establece el pago del 80% de ese monto, garantizando una cifra de $1.280.000. Si bien aún no hay fecha de cobro definida, las partes aguardan la homologación oficial de la Secretaría de Trabajo para avanzar con su liquidación.