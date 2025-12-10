ARCA: los monotributistas que tendrán que pagar mucho más de $100.000 de impuestos

Ya se pueden revisar desde la app o el sitio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) los nuevos importes y los plazos para abonar la cuota del monotributo, correspondiente a diciembre de 2025. Quienes estén dentro del régimen tienen que confirmar que sus ingresos y la categoría vigente estén alineados antes de efectuar el pago.