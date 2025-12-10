ARCA: los monotributistas que tendrán que pagar mucho más de $100.000 de impuestos
Los montos fijados desde agosto siguen firmes hasta febrero de 2026, y ya se puede consultar lo que toca pagar en diciembre.
Ya se pueden revisar desde la app o el sitio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) los nuevos importes y los plazos para abonar la cuota del monotributo, correspondiente a diciembre de 2025. Quienes estén dentro del régimen tienen que confirmar que sus ingresos y la categoría vigente estén alineados antes de efectuar el pago.
Además, se confirmó que desde febrero de 2026 los valores vigentes volverán a modificarse, ya que estos montos se actualizan según la variación del Índice de Precios al Consumidor.
Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Cuánto hay que pagar de monotributo en diciembre 2025
Durante diciembre, los contribuyentes deberán afrontar los montos del monotributo correspondientes a su categoría y al tipo de actividad que desarrollen. Cada cuota contempla el impuesto integrado, los aportes previsionales y la obra social, por lo que es importante abonar el total antes de la fecha límite para evitar intereses:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario