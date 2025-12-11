ARCA: cuáles son los límites para transferir en diciembre
Como podés manejar tus movimientos sin que te salte la alarma fiscal. Estos son los límites, los controles de fin de año y los papeles a mano.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) quedó en el centro del mapa de las finanzas personales en Argentina, en un contexto donde las billeteras virtuales y las transferencias inmediatas dispararon el movimiento diario de plata. Esta dinámica exige más control fiscal, sobre todo camino a diciembre de 2025.
El organismo refuerza la supervisión de las operaciones que superan ciertos topes de transferencia, una referencia clave para evitar caer bajo el radar fiscal. Pasarse sin respaldo documental puede generar bloqueos, retenciones y sanciones, convirtiendo una gestión simple en un problema contable hacia fin de año.
El límite máximo de transferencias para diciembre
El punto clave para quienes usan billeteras virtuales, ya sea con CVU o con CBU, es el total que pueden mover por mes sin encender las alertas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El organismo fijó un tope máximo de 50 millones de pesos para personas físicas en operaciones entre billeteras. Ese monto contempla la suma de todos los ingresos y egresos del período, no una sola transferencia aislada. En el caso de las personas jurídicas, el límite mensual baja a 30 millones de pesos.
Estos topes se aplican de forma pareja, porque ARCA sigue los flujos de dinero sin importar el tipo de cuenta. Si se supera lo permitido, el sistema puede activar investigaciones automáticas, así que tener bien respaldado cada movimiento es clave para evitar problemas con el organismo fiscal.
La documentación necesaria por si se supera el tope de transferencias
El objetivo de estos límites de transferencia no es frenar operaciones, sino evitar que se dispare una investigación fiscal que derive en sanciones si no se puede justificar el origen y destino del dinero.
Al superar los 50 millones de pesos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede pedir documentación que acredite la legalidad de cada movimiento y, si no está en regla, avanzar con bloqueos temporales o retención de activos.
Entre los papeles que suelen requerirse figuran recibos de sueldo, comprobantes de jubilación, Declaraciones Juradas de Monotributo, Ganancias y Bienes Personales, además de facturas y comprobantes de transferencias previas. Para los inscriptos en el Monotributo, exceder el nivel compatible con su categoría puede incluso terminar en una exclusión del régimen simplificado.
