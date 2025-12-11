ARCA: cuáles son los límites para transferir en diciembre

arca

La documentación necesaria por si se supera el tope de transferencias

El objetivo de estos límites de transferencia no es frenar operaciones, sino evitar que se dispare una investigación fiscal que derive en sanciones si no se puede justificar el origen y destino del dinero.

Al superar los 50 millones de pesos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede pedir documentación que acredite la legalidad de cada movimiento y, si no está en regla, avanzar con bloqueos temporales o retención de activos.

Entre los papeles que suelen requerirse figuran recibos de sueldo, comprobantes de jubilación, Declaraciones Juradas de Monotributo, Ganancias y Bienes Personales, además de facturas y comprobantes de transferencias previas. Para los inscriptos en el Monotributo, exceder el nivel compatible con su categoría puede incluso terminar en una exclusión del régimen simplificado.