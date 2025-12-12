El audio del horror: así insultaban y maltrataban a los chicos de un hogar en Balcarce

Las agresiones verbales de Género no cesaron en ningún momento, pese a que el menor pedía permiso para hablar y dar su versión sobre lo ocurrido.

Así, el espeluznante audio continúa con más gritos: “¿Vos quién te pensás que sos? Yo te di oportunidades. No quiero escucharte. Porque para que uno escuche al otro se tiene que ganar el respeto. ¡No escupas a ninguna persona más! ¡No le pongas un dedo más a un chico porque vos no me concés!”.

Acto seguido, llegó la amenaza de Alejandra Género al nene: “Yo hago la denuncia a la comisaría y por la edad que tenés y los golpes que tiene Tadeo, lo llevo con un médico y vos te quedás adentro, te llevo a un reformatorio en dos días flaco! ¡No te voy a escuchar porque no merecés que te escuche nadie!”.

Mientras el chico reclamaba que lo dejara darle una explicación, Género continuaba con sus gritos: “¡No tenés derecho a hablar! Callate la boca porque te encajo una cachetada”.

El caso salió a la luz gracias a una investigación del periodista Hugo Ponce. Tras la denuncia realizada el 5 de diciembre, el Juzgado de Familia N° 6 de Mar del Plata dictó una medida cautelar para proteger a los menores. La misma establece que, tanto sobre las dos imputadas como todos los trabajadores del hogar, rige una prohibición de acercamiento a los chicos de hasta 200 metros, así como también el impedimento de mantener cualquier tipo de contacto - ya se por teléfono, redes sociales o mensajes - con las víctimas.

En paralelo, el Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata tramita una causa por lesiones, amenazas y coacción. Las imputadas fueron citadas a prestar declaración indagatoria el próximo 17 de diciembre ante los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina.

En tanto, los vecinos de Balcarce convocaron a una manifestación este viernes a las 18.30 en la rotonda de Plaza Libertad para exigir justicia. Solicitaron llevar un globo de color y acercarse sin banderas políticas ni religiosas.