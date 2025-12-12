El audio del horror: así insultaban y maltrataban a los chicos de un hogar en Balcarce
Alejandra Género, presidente de la Sociedad de Protección a la Infancia, y a Marisa Benaduche, trabajadora del lugar, fueron imputadas por violencia infantil.
Vecinos de la localidad bonaerense de Balcarce no salen del horror tras conocerse un escalofriante audio que da cuenta de una situación constante de violencia y maltrato infantil con insultos, gritos y amenazas en un hogar de menores. Por el hecho, hay dos mujeres imputadas.
La investigación se inició luego de que una de las trabajadoras del lugar lograra grabar un audio donde se escucha a Alejandra Género, presidente de la Sociedad de Protección a la Infancia, insultando, gritando y amenazando a un menor de 12 años. La grabación, que tiene una duración total de 40 minutos, trascendió en las últimas horas.
“¿Por qué escupís? ¿Yo sabés qué hago? Te rompo la cara de una cachetada si me llegás a escupir”, le lanza Género a los gritos a un menor. En otro tramo, le advierte: "Te hago dar una gran paliza afuera y no se entera nadie".
Todo se habría iniciado en el marco de una situación de nerviosismo por parte del nene al ver que su hermanito, de 5 años, era sacado del hogar por una mujer, que sería presuntamente su madre adoptiva. En circunstancias que aún se investigan, el mayor rompió un vidrio. Ante esta angustiante situación, Género comenzó a reaccionar de manera violenta.
En medio del llanto, el chico intentó defenderse y le recriminó: ¿Y quién es ella para empujarme y hacerme golpear la cabeza contra una pared? Marisa me empujó”, se lo escucha decir, refiriéndose así a Marisa Benaduche, trabajadora del hogar convivencial de Balcarce conocido como el “Patronato” y otra de las imputadas.
Las agresiones verbales de Género no cesaron en ningún momento, pese a que el menor pedía permiso para hablar y dar su versión sobre lo ocurrido.
Así, el espeluznante audio continúa con más gritos: “¿Vos quién te pensás que sos? Yo te di oportunidades. No quiero escucharte. Porque para que uno escuche al otro se tiene que ganar el respeto. ¡No escupas a ninguna persona más! ¡No le pongas un dedo más a un chico porque vos no me concés!”.
Acto seguido, llegó la amenaza de Alejandra Género al nene: “Yo hago la denuncia a la comisaría y por la edad que tenés y los golpes que tiene Tadeo, lo llevo con un médico y vos te quedás adentro, te llevo a un reformatorio en dos días flaco! ¡No te voy a escuchar porque no merecés que te escuche nadie!”.
Mientras el chico reclamaba que lo dejara darle una explicación, Género continuaba con sus gritos: “¡No tenés derecho a hablar! Callate la boca porque te encajo una cachetada”.
El caso salió a la luz gracias a una investigación del periodista Hugo Ponce. Tras la denuncia realizada el 5 de diciembre, el Juzgado de Familia N° 6 de Mar del Plata dictó una medida cautelar para proteger a los menores. La misma establece que, tanto sobre las dos imputadas como todos los trabajadores del hogar, rige una prohibición de acercamiento a los chicos de hasta 200 metros, así como también el impedimento de mantener cualquier tipo de contacto - ya se por teléfono, redes sociales o mensajes - con las víctimas.
En paralelo, el Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata tramita una causa por lesiones, amenazas y coacción. Las imputadas fueron citadas a prestar declaración indagatoria el próximo 17 de diciembre ante los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina.
En tanto, los vecinos de Balcarce convocaron a una manifestación este viernes a las 18.30 en la rotonda de Plaza Libertad para exigir justicia. Solicitaron llevar un globo de color y acercarse sin banderas políticas ni religiosas.
