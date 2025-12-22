ARCA: cómo estará conformado el monotributo en el 2026
ARCA definió las reglas del juego: qué contribuyentes siguen en el monotributo y cuáles deberán pasar sí o sí al régimen general por ingresos.
Desde enero de 2026, ARCA actualizará los valores mensuales y los topes de facturación del monotributo, una medida que impacta en independientes, profesionales y pequeños contribuyentes. El ajuste modifica el pago unificado de impuestos, aportes y obra social, con efecto directo en el bolsillo y en la planificación financiera anual.
Hasta cuánto se podrá facturar por categoría
- Categoría A hasta $8.992.597,87
- Categoría B hasta $13.175.201,52
- Categoría C hasta $18.473.166,15
- Categoría D hasta $22.934.610,05
- Categoría E hasta $26.977.793,60
- Categoría F hasta $33.809.379,57
- Categoría G hasta $40.431.835,35
- Categoría H hasta $61.344.853,64
- Categoría I hasta $68.664.410,05
- Categoría J hasta $78.632.948,76
- Categoría K hasta $94.805.682,90
Exceder el tope de facturación implica recategorizarse y, en algunos casos, pasar al régimen general. Además, la cuota mensual cambia según la categoría y, desde la C, según si es servicios o comercio. Mientras tanto con los valores vigentes desde enero de 2026, las cuotas mensuales quedan así:
- A $37.085,74
- B $42.216,41
- C $49.435,58 servicios / $48.320,22 comercio
- D $63.357,80 / $61.824,18
- E $89.714,31 / $81.070,26
- F $112.906,59 / $97.291,54
- G $172.457,38 / $118.920,05
- H $391.400,62 / $238.038,48
- I $721.650,46 / $355.672,64
- J $874.069,29 / $434.895,92
- K $1.208.890,60 / $525.732,01
Pagar en fecha el monotributo no es un detalle menor, evita intereses, bloqueos en constancias y problemas al facturar, algo básico para arrancar el año de forma prolija.
Cuándo serán las recategorizaciones del monotributo en 2026
La recategorización del monotributo se realiza en febrero y agosto, con plazo hasta el día 5. Solo hay que hacer el trámite si cambian los ingresos o parámetros. ARCA evalúa facturación anual, alquileres, superficie y consumo eléctrico. Llevar controles mensuales y conocer el tope de la categoría evita problemas y arranca 2026 con más previsibilidad.
