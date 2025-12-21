ARCA: lo que se deberá pagar de monotributo en enero 2026

La tabla vigente establece límites que van desde la Categoría A, con un tope de $8.992.597,87, hasta la Categoría K, que alcanza los $94.805.682,90 anuales. Entre esos extremos se distribuyen las escalas intermedias, que determinan no solo la categoría, sino también el importe mensual que corresponde abonar.

Respetar estos valores es clave para evitar inconvenientes. Superar el tope habilitado obliga a realizar la recategorización y, en ciertos casos, a dejar el régimen simplificado para pasar al régimen general.

Desde ARCA recuerdan que existen sistemas de control que cruzan datos de facturación e ingresos reales, por lo que excederse sin regularizar la situación puede terminar en ajustes retroactivos, diferencias a pagar y sanciones económicas que nadie quiere ver reflejadas en su cuenta.

Los montos del monotributo en enero 2026

El valor mensual del Monotributo no es igual para todos y depende de dos factores clave la categoría asignada y el tipo de actividad que realiza cada contribuyente. En las escalas medias y altas, la diferencia entre prestación de servicios y venta de bienes es significativa, ya que cambia la composición del impuesto integrado. Por eso, entender estos números es fundamental para evitar desajustes en el bolsillo.

Según los importes oficiales informados por ARCA, desde enero de 2026 los monotributistas deberán abonar los siguientes montos mensuales:

Categoría A : $37.085,74

: $37.085,74 Categoría B : $42.216,41

: $42.216,41 Categoría C : $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio

: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio Categoría D: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio

$63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio Categoría E: $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para comercio

$89.714,31 para servicios y $81.070,26 para comercio Categoría F: $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para comercio

$112.906,59 para servicios y $97.291,54 para comercio Categoría G: $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio

$172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio Categoría H: $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para comercio

$391.400,62 para servicios y $238.038,48 para comercio Categoría I: $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para comercio

$721.650,46 para servicios y $355.672,64 para comercio Categoría J: $874.069,29 para servicios y $434.895,92 para comercio

$874.069,29 para servicios y $434.895,92 para comercio Categoría K: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para comercio

Estos importes incluyen todas las obligaciones del régimen simplificado aportes previsionales, obra social e impuesto integrado. El pago en término es clave para evitar intereses, bloqueos y problemas con la constancia. ARCA habilita distintas opciones de pago electrónico, débito automático y plataformas oficiales para cumplir sin vueltas.

Las claves a tener en cuenta para el 2026

Con los números ya oficializados por ARCA, los monotributistas tienen un escenario más claro para ordenar su actividad en el inicio de 2026. Mantener sin cambios los topes y montos frente a diciembre de 2025 aporta previsibilidad en el corto plazo, aunque la inflación y el ritmo de la economía marcarán futuros ajustes.

Conocer los límites de facturación, las cuotas mensuales y los plazos de recategorización es clave para evitar problemas fiscales. El Monotributo sigue siendo una herramienta central de formalización, aportes jubilatorios y cobertura de salud para quienes trabajan de forma independiente.