ARCA: los aumentos que los monotributistas tendrán que pagar a partir de febrero

monotributo

Las escalas vigentes en febrero 2026

El cambio más notorio tras la actualización del monotributo 2026 se refleja en la cuota mensual, que incluye el impuesto integrado y el aporte previsional. La ARCA publicó los nuevos importes, vigentes desde este mes, y el impacto varía según la categoría y la actividad declarada.

Los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría A : $4.780,46 (servicios) / $4.780,46 (ventas).

: $4.780,46 (servicios) / $4.780,46 (ventas). Categoría B : $9.082,88 (servicios) / $9.082,88 (ventas).

: $9.082,88 (servicios) / $9.082,88 (ventas). Categoría C : $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas).

: $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas). Categoría D : $25.495,79 (servicios) / $23.742,95 (ventas).

: $25.495,79 (servicios) / $23.742,95 (ventas). Categoría E : $47.804,60 (servicios) / $37.924,28 (ventas).

: $47.804,60 (servicios) / $37.924,28 (ventas). Categoría F : $67.245,13 (servicios) / $49.398,08 (ventas).

: $67.245,13 (servicios) / $49.398,08 (ventas). Categoría G : $122.379,76 (servicios) / $61.189,87 (ventas).

: $122.379,76 (servicios) / $61.189,87 (ventas). Categoría H : $350.567,04 (servicios) / $175.283,51 (ventas).

: $350.567,04 (servicios) / $175.283,51 (ventas). Categoría I : $697.150,35 (servicios) / $278.860,14 (ventas).

: $697.150,35 (servicios) / $278.860,14 (ventas). Categoría J : $836.580,42 (servicios) / $334.632,18 (ventas).

: $836.580,42 (servicios) / $334.632,18 (ventas). Categoría K: $1.171.212,59 (servicios) / $390.404,20 (ventas).

La diferencia entre servicios y comercio vuelve a ampliarse en los escalones más altos, con una carga considerablemente mayor para quienes prestan servicios frente a quienes se dedican a la venta de bienes.