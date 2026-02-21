ARCA: los aumentos que los monotributistas tendrán que pagar a partir de febrero
Desde febrero, ARCA aplica la actualización semestral del régimen simplificado, con nuevos topes de facturación, cuotas y fechas de vencimiento.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los nuevos valores del monotributo 2026, vigentes entre febrero y agosto. La actualización responde al mecanismo automático establecido por ley y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025.
El ajuste impacta directamente en la cuota mensual del monotributo y también modifica los topes de facturación anual. Estos límites son determinantes para mantener o cambiar de categoría, según los ingresos declarados por cada contribuyente.
Los montos a pagar de los monotributistas
La actualización semestral del monotributo 2026 trajo nuevos topes de facturación anual, que determinan si un contribuyente puede seguir dentro del régimen simplificado o debe pasar al régimen general.
Los montos máximos quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13.
- Categoría B: hasta $15.058.447,71.
- Categoría C: hasta $21.113.696,52.
- Categoría D: hasta $26.212.853,42.
- Categoría E: hasta $30.833.964,37.
- Categoría F: hasta $38.642.048,36.
- Categoría G: hasta $46.211.109,37.
- Categoría H: hasta $70.113.407,33.
- Categoría I: hasta $78.479.211,62.
- Categoría J: hasta $89.872.640,30.
- Categoría K: hasta $108.357.084,05.
Estos valores funcionan como referencia central para la recategorización y la permanencia en el sistema.
Las escalas vigentes en febrero 2026
El cambio más notorio tras la actualización del monotributo 2026 se refleja en la cuota mensual, que incluye el impuesto integrado y el aporte previsional. La ARCA publicó los nuevos importes, vigentes desde este mes, y el impacto varía según la categoría y la actividad declarada.
Los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Categoría A: $4.780,46 (servicios) / $4.780,46 (ventas).
- Categoría B: $9.082,88 (servicios) / $9.082,88 (ventas).
- Categoría C: $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas).
- Categoría D: $25.495,79 (servicios) / $23.742,95 (ventas).
- Categoría E: $47.804,60 (servicios) / $37.924,28 (ventas).
- Categoría F: $67.245,13 (servicios) / $49.398,08 (ventas).
- Categoría G: $122.379,76 (servicios) / $61.189,87 (ventas).
- Categoría H: $350.567,04 (servicios) / $175.283,51 (ventas).
- Categoría I: $697.150,35 (servicios) / $278.860,14 (ventas).
- Categoría J: $836.580,42 (servicios) / $334.632,18 (ventas).
- Categoría K: $1.171.212,59 (servicios) / $390.404,20 (ventas).
La diferencia entre servicios y comercio vuelve a ampliarse en los escalones más altos, con una carga considerablemente mayor para quienes prestan servicios frente a quienes se dedican a la venta de bienes.
