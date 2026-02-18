La advertencia de ARCA para los Monotributistas: se acerca la fecha de vencimiento
Tras la actualización, ARCA comunicó a los contribuyentes del monotributo cuál es la fecha tope para abonar la primera cuota del nuevo esquema vigente.
La ARCA informó que el 20 de febrero vence el plazo para pagar la primera cuota del monotributo tras la recategorización semestral de febrero. La actualización modificó los valores por categoría y estableció nuevos topes de ingresos brutos, con pago obligatorio por medios electrónicos (salvo monotributistas sociales).
Las escalas del monotributo vigentes entre febrero y agosto de 2026 se ajustaron según el IPC del segundo semestre de 2025. El cambio impacta en las cuotas mensuales y los límites de facturación, claves para definir la categoría en ARCA de cada contribuyente.
Las escalas del Monotributo tras la recategorización en febrero
- Categoría A: Hasta $10.277.988,13
- Categoría B: Hasta $15.058.447,71
- Categoría C: Hasta $21.113.696,52
- Categoría D: Hasta $26.212.853,42
- Categoría E: Hasta $30.833.964,37
- Categoría F: Hasta $38.642.048,36
- Categoría G: Hasta $46.211.109,37
- Categoría H: Hasta $70.113.407,33
- Categoría I: Hasta $78.479.211,62
- Categoría J: Hasta $89.872.640,30
- Categoría K: Hasta $108.357.084,05
Cuánto tiene que pagar cada categoría del monotributo en febrero 2026
- Categoría A: $4.780,46 (servicios y ventas)
- Categoría B: $9.082,88 (servicios y ventas)
- Categoría C: $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas)
- Categoría D: $25.495,79 (servicios) / $23.742,95 (ventas)
- Categoría E: $47.804,60 (servicios) / $37.924,28 (ventas)
- Categoría F: $67.245,13 (servicios) / $49.398,08 (ventas)
- Categoría G: $122.379,76 (servicios) / $61.189,87 (ventas)
- Categoría H: $350.567,04 (servicios) / $175.283,51 (ventas)
- Categoría I: $697.150,35 (servicios) / $278.860,14 (ventas)
- Categoría J: $836.580,42 (servicios) / $334.632,18 (ventas)
- Categoría K: $1.171.212,59 (servicios) / $390.404,20 (ventas)
Qué sucede si no se abona el pago del monotributo antes del 20 de febrero
No pagar el monotributo en término puede generar consecuencias importantes. Según ARCA, la falta de cancelación de la cuota mensual dentro del plazo puede provocar la exclusión del régimen simplificado, con pérdida de obra social y aportes al sistema previsional, además del pase obligatorio al régimen general.
Para evitar sanciones, los monotributistas deben revisar su categoría en ARCA, confirmar que sus ingresos brutos no superen los nuevos topes y cumplir con el pago electrónico del monotributo (salvo monotributistas sociales, que pueden hacerlo presencial).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario