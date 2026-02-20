ARCA: el nuevo programa para regularizar las deudas fiscales

Este esquema apunta a un enfoque preventivo, promoviendo que los contribuyentes regularicen antes de las fiscalizaciones tradicionales. Sin embargo, si persisten inconsistencias, la ARCA puede avanzar con controles más estrictos, por lo que se recomienda revisar a diario el Domicilio Fiscal Electrónico, cumplir los plazos y, si hace falta, solicitar prórroga vía SIACE antes del vencimiento.