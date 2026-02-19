ARCA: los montos actualizados que deberán pagar los autónomos en febrero
Con la movilidad previsional vigente, ARCA aplicó desde febrero de 2026 un incremento del 2,85% en los valores que abonan los trabajadores autónomos.
La ARCA confirmó los nuevos importes que deberán abonar los trabajadores autónomos a partir del 15 de febrero de 2026. La actualización corresponde al período devengado de febrero y se aplicó de acuerdo con el esquema de movilidad previsional vigente.
Los nuevos montos de autónomos alcanzan a todas las categorías, incluidos los regímenes especiales y diferenciales. El ajuste mensual fijado por la normativa actual redefine las cuotas de autónomos que tienen vencimiento este mes.
Cuáles son los montos actualizados de autónomos en febrero
La ARCA señaló que los montos de autónomos se actualizan por la movilidad de ANSES, replicando las subas de las jubilaciones del SIPA. Dentro de las categorías generales de autónomos, los valores vigentes desde febrero de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Categoría I: $64.531,26
- Categoría II: $90.342,38
- Categoría III: $129.061,38
- Categoría IV: $206.498,12
- Categoría V: $283.933,80
Para quienes desarrollan actividades penosas o riesgosas, los aportes de autónomos actualizados serán:
- Categoría I’ (prima): $70.581,07
- Categoría II’ (prima): $98.811,98
- Categoría III’ (prima): $141.160,89
- Categoría IV’ (prima): $225.857,32
- Categoría V’ (prima): $310.552,60
En otros regímenes de autónomos, la ARCA fijó cuotas de $64.531,26 para afiliaciones voluntarias y menores de 21, de $54.448,25 para beneficiarios previsionales activos y de $22.182,62 para amas de casa con aporte reducido. Las categorías históricas previas a 2007 van de $50.332,48 a $774.359,80.
Cómo se aplica la actualización mensual y por qué suben los montos
El aumento de autónomos aplicado en febrero fue del 2,85%, en sintonía con la movilidad previsional vigente. Desde la ARCA detallaron que la actualización replica la evolución de las jubilaciones de ANSES dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El organismo también recordó que, a partir de abril de 2024 y según el Decreto 274/2024, la movilidad previsional se calcula mensualmente en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este mecanismo impacta de manera directa en los aportes de autónomos, por lo que los montos de autónomos se ajustan cada mes siguiendo la inflación, con modificaciones periódicas en las cuotas a pagar.
