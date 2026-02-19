 ARCA: los montos actualizados que deberán pagar los autónomos en febrero

Cómo se aplica la actualización mensual y por qué suben los montos

El aumento de autónomos aplicado en febrero fue del 2,85%, en sintonía con la movilidad previsional vigente. Desde la ARCA detallaron que la actualización replica la evolución de las jubilaciones de ANSES dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El organismo también recordó que, a partir de abril de 2024 y según el Decreto 274/2024, la movilidad previsional se calcula mensualmente en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este mecanismo impacta de manera directa en los aportes de autónomos, por lo que los montos de autónomos se ajustan cada mes siguiendo la inflación, con modificaciones periódicas en las cuotas a pagar.