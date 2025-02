ARCA: los monotributistas que no deben hacer la recategorización

Los monotributistas que no deben realizar la recategorización

No todos los monotributistas están obligados a recategorizarse en cada período de revisión. Según la normativa vigente, aquellos cuyos ingresos y gastos no han experimentado cambios significativos pueden mantener su categoría sin necesidad de realizar este trámite. En otras palabras, si las condiciones fiscales se mantienen estables, no es necesario actualizar la inscripción.