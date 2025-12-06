ARCA confirmó que podría dar de baja cuentas bancarias: los motivos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que comenzará a aplicar una serie de restricciones que alcanzarán a miles de contribuyentes desde diciembre del 2025. Quienes figuren en el registro de Contribuyentes No Confiables no podrán operar con tarjetas de crédito y débito, así como también las transferencias y los pagos con QR.