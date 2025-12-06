MinutoUno

ARCA confirmó que podría dar de baja cuentas bancarias: los motivos

Sociedad

El organismo suspenderá la posibilidad de operar con tarjetas de crédito y débito, así como también las transferencias y los pagos mediante QR. Los detalles en la nota.

Estos son los motivos por los cuales ARCA puede bloquear cuentas bancarias.

Estos son los motivos por los cuales ARCA puede bloquear cuentas bancarias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que comenzará a aplicar una serie de restricciones que alcanzarán a miles de contribuyentes desde diciembre del 2025. Quienes figuren en el registro de Contribuyentes No Confiables no podrán operar con tarjetas de crédito y débito, así como también las transferencias y los pagos con QR.

Estas nuevas normativas forman parte de una estrategia del Banco Central cuyo objetivo es limitar operaciones sospechosas y evitar maniobras de evasión. La restricción se aplicará a individuos y compañías cuyos CUIT registraron anomalías a lo largo del año, tal como indica la Comunicación 8144/2024.

El motivo por el que ARCA te puede suspender la cuenta

arca
Movimientos de dinero sin justificación o falta de documentación que respalde las operaciones son algunos de los motivos por los que ARCA puede sancionar a los contribuyentes.

Movimientos de dinero sin justificación o falta de documentación que respalde las operaciones son algunos de los motivos por los que ARCA puede sancionar a los contribuyentes.

ARCA y el Banco Central dieron a conocer cuales son los cuatro motivos centrales que pueden llevar a que una persona o empresa sea incorporada al registro de contribuyentes considerados de riesgo.

  • Declaraciones impositivas incompletas o con inconsistencias
  • Movimientos de dinero sin justificación
  • Falta de documentación que respalde las operaciones
  • Actividades económicas que no coinciden con los ingresos declarados

Cómo saber si estás en la "lista negra" de ARCA

Comprobar la situación del CUIT es un trámite simple. Para hacerlo, los contribuyentes solo tienen que cumplir con los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio web oficial de ARCA
  • Acceder a la sección "Estado administrativo del CUIT"
  • Revisar si el CUIT aparece en listas de vigilancia o con restricciones operativas

A su vez, salir de la Base de Contribuyentes no Confiables también es un trámite sencillo que consta de pasos rápidos y accesibles:

  • Ingresar al sitio oficial del ARCA
  • Ir a la sección de estado administrativo
  • Presentar la documentación solicitada en formato digital
  • Esperar la evaluación del organismo, que se notificará mediante el domicilio fiscal electrónico

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas