ARCA confirmó que podría dar de baja cuentas bancarias: los motivos
El organismo suspenderá la posibilidad de operar con tarjetas de crédito y débito, así como también las transferencias y los pagos mediante QR. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que comenzará a aplicar una serie de restricciones que alcanzarán a miles de contribuyentes desde diciembre del 2025. Quienes figuren en el registro de Contribuyentes No Confiables no podrán operar con tarjetas de crédito y débito, así como también las transferencias y los pagos con QR.
Estas nuevas normativas forman parte de una estrategia del Banco Central cuyo objetivo es limitar operaciones sospechosas y evitar maniobras de evasión. La restricción se aplicará a individuos y compañías cuyos CUIT registraron anomalías a lo largo del año, tal como indica la Comunicación 8144/2024.
El motivo por el que ARCA te puede suspender la cuenta
ARCA y el Banco Central dieron a conocer cuales son los cuatro motivos centrales que pueden llevar a que una persona o empresa sea incorporada al registro de contribuyentes considerados de riesgo.
- Declaraciones impositivas incompletas o con inconsistencias
- Movimientos de dinero sin justificación
- Falta de documentación que respalde las operaciones
- Actividades económicas que no coinciden con los ingresos declarados
Cómo saber si estás en la "lista negra" de ARCA
Comprobar la situación del CUIT es un trámite simple. Para hacerlo, los contribuyentes solo tienen que cumplir con los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web oficial de ARCA
- Acceder a la sección "Estado administrativo del CUIT"
- Revisar si el CUIT aparece en listas de vigilancia o con restricciones operativas
A su vez, salir de la Base de Contribuyentes no Confiables también es un trámite sencillo que consta de pasos rápidos y accesibles:
- Ingresar al sitio oficial del ARCA
- Ir a la sección de estado administrativo
- Presentar la documentación solicitada en formato digital
- Esperar la evaluación del organismo, que se notificará mediante el domicilio fiscal electrónico
