ARCA: la forma sencilla de pagar el monotributo a través del celular

La manera de pagar el monotributo con el celular

Para manejar el monotributo desde la app de ARCA, el procedimiento es simple, rápido y pensado para que cualquier contribuyente pueda resolverlo desde el celular sin complicarse. Al abrir la aplicación, el primer paso es elegir la opción Ingresar con clave fiscal, lo que habilita el acceso con tu CUIT y permite ver todos tus datos personales de manera segura.