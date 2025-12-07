ARCA: la forma sencilla de pagar el monotributo a través del celular
Con ARCA, esta opción le resuelve la vida a quienes necesitan operar rápido desde el celu, sin depender de la compu ni bancarse trámites presenciales.
En los últimos años, la digitalización avanzó fuerte en los organismos fiscales y simplificó varios trámites que antes eran un dolor de cabeza. En ese camino, ARCA sumó herramientas pensadas para monotributistas que necesitan gestionar todo desde el celu sin depender de una compu.
Entre las funciones más valoradas aparece el pago directo desde el teléfono, una modalidad que ya usan miles de contribuyentes porque permite ordenar mejor las cuentas, ahorrar tiempo y mantener las obligaciones impositivas al día sin vueltas. Esta opción se volvió clave para quienes buscan resolver sus trámites de manera práctica y totalmente online.
La manera de pagar el monotributo con el celular
Para manejar el monotributo desde la app de ARCA, el procedimiento es simple, rápido y pensado para que cualquier contribuyente pueda resolverlo desde el celular sin complicarse. Al abrir la aplicación, el primer paso es elegir la opción Ingresar con clave fiscal, lo que habilita el acceso con tu CUIT y permite ver todos tus datos personales de manera segura.
Cuando ya estás dentro, solo queda ir a la sección destinada al monotributo. Allí aparecen las dos alternativas disponibles para efectuar el pago mensual: generar un Volante Electrónico de Pago o abonar directamente con tarjeta de crédito.
Si elegís el VEP, confirmás el importe y después seleccionás desde qué billetera virtual querés completar la operación. Podés usar Cuenta DNI, Mercado Pago o realizar la transacción desde tu home banking, según lo que te resulte más cómodo.
Quienes prefieren pagar con tarjeta de crédito pueden hacerlo sin salir de la app de ARCA. Solo se cargan los datos de la tarjeta y se finaliza el trámite en el momento, lo que convierte a esta herramienta en una solución práctica para mantener las obligaciones al día.
