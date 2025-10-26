ARCA: las modificaciones clave para regularizar deudas fiscales

arca

Según explicaron tributistas reconocidos, esta modificación facilita el acceso al plan al disminuir el monto que se necesita tener disponible al momento de ingresar. El especialista señaló que incluso podría evaluarse eliminar el anticipo para los sectores más chicos y entidades sin fines de lucro, con el fin de fomentar la regularización fiscal.

Quiénes pueden adherirse al plan de pago

El ARCA estableció nuevos parámetros para el plan de facilidades de pago. Las personas humanas, sucesiones indivisas, micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y el sector salud abonarán un anticipo del 10% y podrán financiarse hasta en 60 cuotas.

Las medianas empresas (tramo 1 y 2) deberán realizar un pago inicial del 15% y accederán a un máximo de 48 cuotas. En tanto, el resto de los contribuyentes tendrá un anticipo del 20% con hasta 36 cuotas disponibles.