ARCA: qué hacer si te recategorizaron por equivocación
La ARCA activó recategorizaciones automáticas tras detectar inconsistencias entre movimientos electrónicos y facturación declarada por contribuyentes.
Si la ARCA modificó tu categoría en el monotributo sin que lo hayas pedido, no todo está perdido. El organismo viene reforzando los controles automáticos y, cuando detecta inconsistencias, puede aplicar una recategorización de oficio.
Sin embargo, existe un procedimiento formal para revisar esa decisión y presentar un descargo si considerás que hubo un error. Actuar rápido es clave, ya que los plazos para responder están definidos y, si no se cumple con el trámite, la nueva categoría queda firme.
De qué forma podés apelar si ARCA te recategorizó en el monotributo
Cuando la ARCA realiza una modificación automática, envía la notificación al Domicilio Fiscal Electrónico. Desde ese momento, el contribuyente dispone de 15 días hábiles administrativos para iniciar la apelación ante ARCA.
El trámite se hace online, ingresando con clave fiscal al servicio de Presentaciones Digitales y seleccionando la opción correspondiente a recategorización del monotributo. Allí se debe explicar el motivo del reclamo y adjuntar documentación respaldatoria.
Es fundamental acompañar el descargo con pruebas claras: extractos bancarios, comprobantes de transferencias que no representen ingresos propios, documentación contable o cualquier elemento que demuestre que los montos observados no implican mayor facturación.
Si la presentación prospera, la ARCA puede restituir la categoría anterior sin aplicar sanciones adicionales. Si no se presenta el recurso dentro del plazo establecido, la recategorización automática queda confirmada y comienza a regir el nuevo importe mensual.
Por qué razón ARCA puede recategorizarte en el monotributo
La ARCA cruza información de movimientos electrónicos, acreditaciones bancarias, pagos con tarjeta y billeteras virtuales con la facturación declarada por cada contribuyente. Si el sistema detecta diferencias relevantes entre lo que se mueve y lo que se informa, puede considerar que la categoría declarada no se ajusta al nivel real de ingresos.
En esos casos, el organismo aplica una recategorización de oficio en el monotributo basándose en los parámetros vigentes. El objetivo es que cada contribuyente tribute según el volumen de ingresos que surge de los datos disponibles.
Por eso, revisar periódicamente la facturación, controlar las acreditaciones y mantener la información actualizada es clave para evitar sorpresas con la ARCA y sostener la categoría correcta dentro del régimen.
