ARCA: qué hacer si te recategorizaron por equivocación

Monotributo

Si la presentación prospera, la ARCA puede restituir la categoría anterior sin aplicar sanciones adicionales. Si no se presenta el recurso dentro del plazo establecido, la recategorización automática queda confirmada y comienza a regir el nuevo importe mensual.

Por qué razón ARCA puede recategorizarte en el monotributo

La ARCA cruza información de movimientos electrónicos, acreditaciones bancarias, pagos con tarjeta y billeteras virtuales con la facturación declarada por cada contribuyente. Si el sistema detecta diferencias relevantes entre lo que se mueve y lo que se informa, puede considerar que la categoría declarada no se ajusta al nivel real de ingresos.

En esos casos, el organismo aplica una recategorización de oficio en el monotributo basándose en los parámetros vigentes. El objetivo es que cada contribuyente tribute según el volumen de ingresos que surge de los datos disponibles.

Por eso, revisar periódicamente la facturación, controlar las acreditaciones y mantener la información actualizada es clave para evitar sorpresas con la ARCA y sostener la categoría correcta dentro del régimen.