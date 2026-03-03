Tres indicadores demuestran que la crisis económica con Javier Milei golpea a la clase media acomodada
Crecen las alertas por el freno en el consumo de bienes durables por la crisis económica. Se registraron bajas en autos, electrodomésticos e inmuebles.
El impacto del ajuste, la recesión y la crisis económica comienza a dar señales de alerta en sectores de mayor poder adquisitivo. Los recientes indicadores encendieron las alarmas al mostrar una fuerte caída en las ventas de bienes durables, un rubro directamente asociado a este sector social.
Los números en rojo: autos y electrodomésticos
Uno de los primeros sectores en evidenciar este freno fue la venta de autos. Según los datos oficiales difundidos por ACARA, el patentamiento de vehículos experimentó una caída del 5% durante el mes de enero.
El panorama es aún más complejo en el rubro tecnológico y del hogar. Los números recopilados por la consultora Vectorial muestran que la venta de electrodomésticos se desplomó un 18% durante el último cuarto trimestre.
Inmuebles y turismo, también a la baja por la crisis económica
El mercado inmobiliario porteño tampoco logró escapar de esta tendencia negativa. El Colegio de Escribanos confirmó que las escrituras cayeron un 6,1% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el arranque del año.
Finalmente, los consumos vinculados al ocio y los viajes al exterior sintieron el impacto directo de la crisis económica de la era Javier Milei. El turismo emisivo registró una considerable baja del 8,5% tan solo en el mes de enero.
